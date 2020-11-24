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24.11.2020 12:18
Рубрика: Общество

В Томске скончался глава Сибирского научного центра ФМБА России

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Ушел из жизни депутат Законодательной Думы Томской области, генеральный директор Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России Виктор Воробьев. Как сообщили в пресс-службе учреждения, причиной кончины стала продолжительная болезнь.

Виктор Воробьев был боевым офицером, после окончания Томского медицинского института служил в качестве военного врача в рядах ВДВ. В 1995 году принимал участие в боевых действиях на территории Чечни, был ранен. Награжден медалью "За отвагу" и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I, II степени с мечами.

В 2008 году он возглавил больницу в родном поселке Самусь, причем именно в тот период, когда встал вопрос о ее закрытии. За короткий период ему удалось наладить эффективную работу клиники и коллектива.

Через два года он был назначен главврачом ФГУЗ "Клиническая больница № 81 ФМБА России". А в 2014 году встал у руля Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России, объединившего 81-ю клиническую больницу и Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии.

Одновременно с этим он активно участвовал и в законотворчестве. С 2004 по 2016 год неизменно избирался в состав городского парламента Северска, а в 2016 году стал депутатом областной Думы.

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