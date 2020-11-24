Видео: Оставленный на морозе щенок трижды пытался догнать хозяйку

Новости

Трамп разрешил своей администрации начать процесс передачи власти Байдену 08:44
Илон Маск стал вторым в рейтинге богатейших людей мира после Безоса 07:15
В санатории в Хабаровском крае произошла вспышка COVID-19 07:13
Доктор Мясников посоветовал россиянам встретить Новый год дома 07:12
British Airways продаст сделанные на заказ изделия для первого класса 06:50
В Приморье назвали дату открытия моста на остров Русский 06:45
Доктор Комаровский рассказал, как готовиться к встрече с коронавирусом 06:20
Жительницу Забайкалья наградили медалью за пошив масок 05:50
От туристов, въезжающих в США, потребуют внести залог в 15 тысяч долларов 05:30
Китай начал миссию по поиску образцов горных пород с Луны 05:23
В Джорджии вновь пересчитают голоса избирателей 04:09
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 59 миллионов 03:39
В Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса 02:29
Китайская ракета "Чанчжэн-5" вывела лунный зонд на заданную орбиту 01:52
Москвичу присудили штраф в 400 тысяч рублей за байки о коронавирусе 01:27
СМИ: Жена актера Михаила Ефремова подает на развод 01:06
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 23.11.2020
Генерал МВД получил 8 лет колонии 23.11.2020
Путин наградил медиков и благотворителей 23.11.2020
Путин наградил Смехова и Шукшину 23.11.2020
Путин наградил ветерана за помощь семьям погибших от COVID-19 врачей 23.11.2020
Количество онлайн-сервисов "Одного окна" для экспорта увеличат до 28 23.11.2020
Нападающий "Спартака" Соболев прооперирован в Риме 23.11.2020
Джонсон объявил о завершении 2 декабря карантина в Англии 23.11.2020
Как подарок на Новый год. Geely назвала дату старта продаж Tugella 23.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 07:13
Рубрика: Общество

Видео: Оставленный на морозе щенок трижды пытался догнать хозяйку

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирский приют для животных "Верный друг" опубликовал видео, снятое камерами наблюдения, которые запечатлели упорные попытки женщины бросить маленького щенка на морозе. Собака трижды выбиралась из-за забора и пыталась догнать хозяйку, бросалась под машину.

Фото: Александр Сусоев
Почему в Сибири становится все больше бездомных собак и кошек

Это произошло на днях, когда в сибирском регионе установились первые морозы. На кадрах видно, как женщина вносит щенка за высокий забор приюта и, оставив его за калиткой, садится в машину. Животное, будто не веря в то, что его бросают, находит под воротами небольшой лаз и бросается к машине в надежде, что его вернут в тепло.

Вероятно, боясь раздавить настойчивого щенка, сибирячка выходит из авто и снова относит малыша за забор. Все повторяется еще дважды, пока наконец машина не уезжает.

Ролик собрал множество комментариев, причем оценки человеческого поступка диаметрально противоположны. Многие критикуют героиню видео за равнодушие и даже жестокость. Другие, напротив, называют ее спасителем животного.

Вероятнее всего, женщина действительно нашла скулящего щенка на улице и решила ему помочь: не имея возможности забрать домой, отвезла к приюту. Однако зоозащитники предостерегают от такой "помощи" и рекомендуют прежде всего позвонить, передать находку с рук на руки.

Как отмечают сотрудники центра, малыш вернулся на то место, где его оставили, и провел на ночном морозе не менее двух часов. Его спас работник приюта. Он находился в помещении и не слышал жалоб щенка, но вышел на улицу, можно сказать, случайно и обнаружил уже почти окоченевшее животное.

- Случайности могло и не быть. И утром мы обнаружили бы замерзшего мертвого щенка. Это жестокое обращение с животными, - уверены специалисты центра. - Сколько таких случаев было, замерзшие кошки в закрытых коробках на снегу у ворот приюта, простоявшие всю ночь при минус 30 градусах.

В Петербурге осудили мужчину, выбросившего щенка из окна коммуналки

Волонтеры просят относиться к животным по-человечески и объясняют, что подбросить щенка в приют - вовсе не означает спасти его. И все же малыш жив, ждет новых хозяев, которые его не предадут.

Щенок получил кличку Лелик, хоть и выяснилось, что это девочка. Сейчас ей около месяца, собачонке поставили необходимые прививки, дали лекарства. Зоозащитники предполагают, что он вырастет (меньше среднего размера) и станет кому-то верным другом.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск РГ-Видео

Главное сегодня

Мишустин распределил 80 млрд между 39 регионами
Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса
Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик