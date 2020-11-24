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24.11.2020 20:00
Рубрика: Общество

Из бассейна - на орбиту

В Академгородке готовят "фабрику полупроводников" для МКС
Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Получать полупроводники в открытом космосе намерены ученые Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН. Планируется, что на МКС аппаратуру доставят уже в 2021 году. Но зачем вообще производство полупроводников нужно выносить за пределы Земли?

- Речь идет о получении полупроводников особой чистоты, недостижимой на Земле. И для этого на орбите для этого почти идеальные условия, - объясняет научный руководитель проекта Олег Пчеляков. - Здесь работает огромный естественный вакуумный насос и естественное охлаждение. Крайне важно, что космическая лаборатория не имеет стен, ведь именно они являются основным источником вредных примесей.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Российские космонавты в 2021 году установят рекорд по числу выходов с МКС

Рекорд низкого давления, достигнутого в лабораторных условиях, составляет 10-14 мм ртутного столба, а на орбите МКС можно создать вакуум в сто раз ниже! Новосибирские физики сконструировали прототип "фабрики полупроводников", он проходит первые испытания.

- Затем весь комплекс отправим в Москву в РКК "Энергия", и там уже будет проводиться опробование прибора в условиях, приближенных к космическим, - говорит главный конструктор проекта Александр Никифоров.

В частности, работу установки будут проверять в бассейне, имитирующем условия невесомости. Для этого сделан гидромакет установки для предполетных испытаний в воде. Это нужно, чтобы космонавт мог в костюме, похожем на скафандр, отработать в бассейне все действия, которые потребуются от него на орбите.

- Установка спроектирована так, чтобы синтез полупроводникового материала происходил автоматически. Космонавту нужно будет провести лишь подготовку к работе, присоединить кассету с подложками арсенида галлия, из которого и выращивается полупроводник, а после завершения процессов синтеза снять ее и отправить на Землю в спускаемом модуле, - подчеркивает Олег Пчеляков.

Работу установки будут проверять в бассейне, имитирующем условия невесомости

Специалисты постарались создать максимально компактный прибор, ведь доставка каждого килограмма груза на МКС обходится почти в 20 тысяч долларов. Конечно, на первых порах никто не планирует начинать производство полупроводников на орбите. Сейчас надо отработать технологию, найти оптимальные ее варианты. И применить, когда встанет вопрос об освоении, например, Луны. Это настоящий кладезь самых разных химических элементов, в том числе и для полупроводников.

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