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24.11.2020 14:03
Рубрика: Общество

Сыворотке нашли применение

Как ставропольские ученые вернули в Россию производство лактозы
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 264(8318)
В крае заработало единственное в России производство фармакопейной и пищевой лактозы. Создано оно на базе одного из молочных комбинатов по технологии, разработанной северокавказскими учеными.
Фото: iStock
В этом году Россия экспортирует рекордный объем молочных продуктов

По данным минэкономразвития региона, ежегодно в страну ввозится около 18 тысяч тонн лактозы высокого качества стоимостью четыре миллиарда рублей. Она используется в фармацевтической промышленности как инертный материал в составе большинства лекарственных препаратов, а также в сельском хозяйстве и пищевом производстве.

Как рассказывает специалист центра биотехнологического инжиниринга Северо-Кавказского федерального университета кандидат технических наук Григорий Анисимов, на предприятии в Ставрополе, где внедрили вузовскую технологию, сейчас производят около 160 тонн лактозы в месяц. В компании не только полностью перерабатывают свою сыворотку, но и закупают ее у других. Технология, на которую оформлен патент, пока будет применяться только здесь.

- Мы, как разработчики, получили на исследования и внедрение идеи в производство 108 миллионов рублей. Патент принадлежит заводу, поэтому наладить такие же линии на других предприятиях пока не можем, - поясняет Анисимов. - Другие крупные компании страны тоже начали заниматься глубокой переработкой сыворотки. Где-то ее сушат, выпускают белковый концентрат и другую продукцию. Эти предприятия вложили в свои линии значительные средства и вряд ли будут перестраивать производство под лактозу.

Много лет назад в стране выпускали эту продукцию. Но прежние технологии давно устарели.

- Впервые с момента распада СССР мы возобновили собственное производство. Хотя еще в 1986 году в украинском городе Балта начали выпускать детское питание, и там делали пищевую лактозу. До фармакопейной в Советском Союзе не дошли. А когда СССР развалился, все производство осталось за пределами России - в Литве, Беларуси и на Украине. Фактически сейчас мы выпускаем тот же продукт, что и 30 лет назад, но с использованием более современной и эффективной технологии, - добавил Анисимов.

Ежегодно в страну ввозится около 18 тысяч тонн лактозы высокого качества стоимостью четыре миллиарда рублей

По его словам, примерно в каждой третьей таблетке содержится лактоза. Она используется как связующий элемент, не вступает в реакцию с активным веществом, не гигроскопична и не взаимодействует с кислородом из воздуха. При этом содержание главного ингредиента может измеряться в микрограммах, а таблетка ощутима в руке. Балластный вес и создает продукт переработки молока.

Проблема в том, что в России нет заинтересованности в развитии таких производств из-за доступности импортной лактозы. Отечественные компании также не готовы инвестировать в новое дело. Связано это с особенностями технологического процесса.

Фото: КЦ "Южный"/ ЦЭНКИ/ТАСС
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- В мире структура переработки молочной продукции выглядит чаще всего так. Есть цельномолочное производство, когда литр молока на предприятии превращается в кефир, йогурт или просто расфасовывается по емкостям. Сколько поступило, столько и ушло. Есть производство сыра, где на один килограмм готового товара нужно десять литров молока. В итоге остается девять литров сыворотки. И ее нужно как-то переработать. В Европе делают либо сухую сыворотку, либо разделяют жидкость на фракции. Белки отделяют для производства спортивного питания. Остается лактоза. В мире в основном делается только подсырная сыворотка. Но в России есть еще творожная. Причем она составляет примерно 50 процентов от всего объема, получаемого в стране. У нее очень высокая кислотность, белки более низкого качества, лактозы меньше, примесей больше. Ее сложно перерабатывать, - отметил Анисимов.

В России нет крупных сыродельных компаний, где было бы рентабельно заниматься производством лактозы. А творожную сыворотку просто сливают, что наносит серьезный урон окружающей среде, потому что она токсична. Видимо, ситуация в стране с выпуском лактозы изменится только тогда, когда вырастет число производителей сыров и отечественный продукт переработки сыворотки станет дешевле импортного.

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