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24.11.2020 15:09
Рубрика: Происшествия

На Эльбрусе через три дня поисков нашли пропавшего туриста

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)

На склоне Эльбруса удалось спасти туриста из Лабинска, который три дня числился пропавшим. Об этом рассказали в главном управлении МЧС России.

Московские спасатели нашли пропавших людей в заброшенной каменоломне

Как сообщалось ранее, приезжий из Краснодарского края пропал 22 ноября. Произошло это в районе станции канатной дороги Гара-Баши на высоте около 3800 метров. В течение этого времени не прекращались его поиски. Спасатели лишь прерывали разведку местности в темное время суток, когда это уже становилось опасным для них самих.

Мужчину 1995 года рождения удалось обнаружить на высоте в 3750 метров. Нахождение в высокогорье не прошло бесследно: турист получил обморожения конечностей, уточнили в МЧС. Спасатели напоили его чаем и отправили коммерческим вертолетом в районную больницу города Тырныауз.

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