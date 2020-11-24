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24.11.2020 16:03

Свой среди своих

В Дагестане местным предприятиям предложили скооперироваться
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 264(8318)
Дагестан взял курс на укрепление внутренней промышленной кооперации. Власти полагают, что это поможет предприятиям получить новые заказы.

До сих пор республиканские компании налаживали в основном внешние кооперационные связи с крупными российскими корпорациями и холдингами - "Россетями", "Ростехом", "Газпромом", "Роснефтью" и другими. Так, в прошлом году было заключено соглашение между "Ростехом" и Дагестаном о разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции.

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- Особое внимание будет уделено совместным научным исследованиям, внедрению в производство передовых технологий, сокращению сроков и стоимости создания высокотехнологичной продукции. Сейчас в регионе выпускают компоненты для воздушных семейств "Су", "МиГ", "Ту", "Як", а также узлы и агрегаты для КамАЗов и МАЗов. При поддержке республики мы намерены начать несколько программ производства перспективной гражданской авиатехники, - сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Кроме того, махачкалинский завод имени Гаджиева производит винтовые погружные насосы для нефтедобычи, которые поставляются для нужд "Роснефти". А владелец двух российских компаний Василий Анисимов предложил локализовать на Буйнакском агрегатном заводе выпуск электрических умных счетчиков. Предприятие Анисимова производит их для "Россетей".

- Сотрудничество с Буйнакским заводом позволит загрузить производственные мощности предприятия. Это, в свою очередь, открывает возможности для создания новых рабочих мест, - считает министр промышленности и торговли Дагестана Батыр Эмеев.

Теперь власти задумались и о внутренней промышленной кооперации.

- На территории республики создается региональный промышленный кооперационный кластер для совместной работы компаний и стимулирования роста их мощностей. Наша цель - совершить скачок навстречу технологическому прогрессу. Общемировая практика показывает, что кооперация предприятий дает отличный результат, - считает Эмеев.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Кооперационные связи сейчас налаживает махачкалинский завод железобетонных изделий "Стройдеталь". Предприятие активно участвует в конкурсах на муниципальные и республиканские заказы, в том числе по линии главного военно-строительного управления минобороны России. До сих пор блоки ограждения и другую продукцию дагестанские строительные компании заказывали в Северной Осетии, сегодня же все получают от местных предприятий.

Очередь дошла до производителей мебели. В частности, уже заключен контракт между фабрикой и строительной компанией на поставку тысячи дверей для социальных учреждений региона. Однако некоторые предприниматели довольно скептически относятся к инициативе властей. Руководитель мебельного цеха Расул Исмаилов рассказал корреспонденту "РГ", что неоднократно участвовал в тендерах на поставку продукции в социальные учреждения.

- У нас качественная мебель из натуральных материалов. А выигрывает аукционы обычно дешевая продукция, изготовленная порой из вредных компонентов. Пока нам никто из чиновников минпромторга не предлагал помочь с реализацией наших изделий. Справляемся сами, - рассказал предприниматель.

В министерстве тем временем обещают поддержать производителей мебели при получении льготного финансирования для их проектов. По словам министра Батыра Эмеева, они готовы помочь предприятиям, которые хотят подать заявки в Фонд развития промышленности России, с подготовкой необходимой документации.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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