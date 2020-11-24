Карачаево-Черкесии введена в эксплуатацию Усть-Джегутинская малая гидроэлектростанция (МГЭС) мощностью 5,6 мегаватта, что позволит увеличить обеспеченность региона собственной электроэнергией. Стоимость проекта - 1,7 миллиарда рублей.

Во всех республиках СКФО дефицит электроэнергии, который покрывается за счет передачи мощности из других регионов. Фото: Игорь Катаев/РИА Новости

Строительство гидроэлектростанции на реке Кубани началось в 2017 году. Плотина Усть-Джегутинского гидроузла обеспечит напор воды. В здании МГЭС размещены два гидроагрегата вертикальной компоновки по 2,8 мегаватта каждый. Среднегодовая выработка превысит 25 миллионов киловатт-часов.

Особенностью станции стало отсутствие силовых трансформаторов - электричество подается в энергосистему на генераторном напряжении по двум линиям электропередачи. Данное конструктивное решение снизило затраты на строительство станции и повысило эффективность использования водных ресурсов. Перед пуском МГЭС энергетикам пришлось провести масштабную модернизацию подстанции "Головная", иначе ее трансформаторы и ЛЭП просто расплавились бы от напряжения.

Карачаево-Черкесия - энергодефицитный регион, что снижает его инвестиционную привлекательность. Ведь новым предприятиям нужно больше электричества. В этом году в КЧР заключено 660 договоров технологического присоединения к сетям почти на шесть мегаватт. Так что новые мощности будут совсем не лишними.

Преимущества малых ГЭС в деле снижения энергодефицита (а покрывается он за счет передачи мощности из других регионов страны), учитывая рельеф республик Северного Кавказа, очевидны. Во-первых, снижаются потери в сетях, которые возникают из-за транспортировки ресурса за сотни километров. Во-вторых, повышается надежность энергоснабжения и качество поставляемой энергии. В-третьих, малые станции удобны для ремонта и обслуживания.

В России, согласно ГОСТу, к малой гидроэнергетике относят ГЭС, мощность которых не превышает 30 мегаватт. Малые ГЭС строятся на реках, озерных водосбросах, оросительных каналах ирригационных систем. Как отмечают специалисты, малая гидроэнергетика важна для отдаленных, труднодоступных и изолированных энергодефицитных районов, которые не подключены к Единой энергетической системе, а также для локального водоснабжения небольших городов и поселений. Такие ГЭС отличаются экологичностью. А косвенным положительным эффектом их строительства является возможность каптажа - накопления и последующего использования питьевой воды.

Усть-Джегутинская МГЭС - вторая малая гидростанция, введенная в этом году на Северном Кавказе. В июне в Кабардино-Балкарии заработала Верхнебалкарская МГЭС мощностью 10 мегаватт. Она стала первым в стране завершенным инвестиционным объектом генерации, работающим на основе возобновляемых источников энергии, который возводился по договору о поставке мощности на оптовый рынок (ДПМ ВИЭ). Эта малая ГЭС располагается в высокогорном Черекском районе. Станция возведена по деривационной схеме в русле реки, имеющем большой уклон: вода забирается выше по течению и по водоводам под большим напором подается на турбины.

На станции три горизонтальных гидроагрегата мощностью 3,34 мегаватта каждый с радиально-осевыми турбинами. Это современное высокоэффективное оборудование, спроектированное с учетом особенностей работы МГЭС на горной реке на высоте более тысячи метров. Электроэнергия выдается на подстанцию Кашхатау по линии электропередачи протяженностью 40 километров. Среднегодовая выработка МГЭС составит 60 миллионов киловатт-часов. Она также должна снизить энергодефицит в республике, покрываемый поставками из других регионов.

- Сумма инвестиций в Верхнебалкарскую МГЭС - 2,2 миллиарда рублей. Потенциал у наших рек большой, проектов и бизнес-идей много. Регион же предоставляет площадки и участвует в соинвестировании, - сообщил министр экономического развития КБР Борис Рахаев.

Третий проект малой гидрогенерации, который в СКФО, как и указанные два, реализует РусГидро - это строительство Барсучковской МГЭС мощностью 5,25 мегаватта в Ставропольском крае. Ее планируют ввести в строй до конца нынешнего года. МГЭС возводят на выравнивающем водохранилище Кубанской ГЭС-4. Новая станция будет использовать для выработки электроэнергии воду, которая сейчас пропускается через водосброс. Когда объект введут в эксплуатацию, он будет вырабатывать 24,7 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год. Также продолжается строительство двух Красногорских МГЭС суммарной мощностью 49,8 мегаватта в Карачаево-Черкесии.

Однако не только РусГидро заинтересовано в создании малых ГЭС на Северном Кавказе. МСП Банк открыл ставропольской компании "ЭнергоМИН" две кредитные линии на общую сумму 1,53 миллиарда рублей на возведение Горько-Балковской МГЭС и МГЭС на Просяновском водосбросе Большого Ставропольского канала. Ввод в эксплуатацию первой намечен на 2021 год, а второй - на 2022-й.

Тем временем в правительстве Дагестана обсуждают создание Самурского энергетического кластера. В этом проекте намерена участвовать Корпорация развития Дагестана. На первом этапе предполагается построить две малые ГЭС суммарной мощностью 41,9 мегаватта. Уже проведены необходимые инженерные изыскания, водно-энергетические расчеты, проработан бизнес-план с учетом всех рисков.

- Размещение малых гидростанций каскадным способом в русловой части реки не приведет к затоплению значительных площадей. Кроме того, важным является возможность использовать водные объекты для орошения близлежащих сельхозземель, рыборазведения, а также для пожаротушения, - рассказал руководитель корпорации Артур Алибеков.

Как рассказали корреспондентам "РГ" в Ассоциации развития возобновляемой энергетики РФ, бум на электростанции подобного типа в СКФО объясняется их значительными преимуществами. МГЭС обеспечивают выработку электроэнергии для системного регулирования. Также они позволяют эффективно управлять уровнем воды в реках во время паводков. А их влияние на экологию в районе строительства и эксплуатации очень незначительно по сравнению с ГЭС большой мощности.

- Важным экономическим преимуществом МГЭС является то, что в период возврата инвестиций у них наименьшая себестоимость вырабатываемой энергии по сравнению с другими объектами, работающими на возобновляемых источниках, - заявил корреспондентам "РГ" директор ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.

По оценкам АРВЭ, на сегодняшний день для МГЭС, строительство которых планируется в рамках программы ДПМ ВИЭ, средний показатель себестоимости выработки находится на уровне девяти рублей за киловатт-час, что почти в два раза ниже, чем средний показатель солнечных электростанций, и лишь немногим уступает средним показателям ветрогенерации. Кроме того, проекты МГЭС сейчас удешевляются в плане капитальных затрат, что соответствует общей тенденции снижения стоимости "зеленой" генерации.

Малые ГЭС соответствуют и стратегическим запросам на декарбонизацию (в процессе производства электроэнергии не используют технологии сжигания топлива) и децентрализацию, так как они помогают комплексно развивать район своего нахождения.

- Стремительному развитию малой гидрогенерации в СКФО способствует, прежде всего, наличие благоприятных естественных условий для нее. Здесь значительный неосвоенный гидропотенциал. Реки Дон, Маныч, Егорлык, Кубань, Терек, Малка, Сунжа, Кума, Сулак и Самур обладают створами с оптимальными характеристиками напорного фронта за счет естественного перепада высот, - добавил Алексей Жихарев.

Тем не менее пока популярность малых ГЭС у инвесторов меньше, чем солнечных и ветряных станций. На семи конкурсах, проведенных в рамках программы поддержки ВИЭ на оптовом рынке, были отобраны для строительства гидрообъекты общей мощностью не более 150 мегаватт. К ветряным и солнечным станциям интерес предпринимателей оказался значительно больше - отобраны проекты объектов общей мощностью 3200 и 1800 мегаватт соответственно.

Основные причины низкой инвестиционной активности кроются в технологических особенностях проектов гидрогенерации, они значительно сложнее, чем другие энергопроекты ВИЭ, то есть предварительная проработка, проектирование и строительство занимают намного больше времени.

"Все гидропроекты имеют индивидуальные особенности, и вопрос целесообразности и возможности их реализации скорее относится к ведению региональных властей. По большей части именно на местах лучше формулируют требования к параметрам энергоснабжения. С этой точки зрения малые ГЭС должны более активно рассматриваться в качестве перспективных проектов на региональных розничных рынках электроэнергии", - ранее заявили "РГ" в пресс-службе АРВЭ.

Есть предложение разыгрывать проекты гидрогенерации по концессионной схеме, чтобы повысить их инвестиционную привлекательность. Уполномоченная государством организация могла бы взять на себя необходимую предпроектную проработку и в дальнейшем предлагать на конкурс проект с полным пакетом разрешительной документации. .

Комментарий

Алексей Калачев, аналитик ГК "Финам":

- Снабжение электроэнергией горных районов из общероссийской сети не всегда возможно. Подвести линии электропередачи туда технически сложно и затратно. Такие работы могут оказаться ненамного дешевле, чем строительство малой ГЭС на ближайшей горной реке. Республики Северного Кавказа очень подходят для размещения МГЭС. Благодаря значительным перепадам высот здесь можно строить каскады малых станций, использующих один из самых дешевых возобновляемых ресурсов - энергию падающей воды. Для СКФО это оптимальное решение проблем обеспечения электроэнергией регионов.

Окупаемость проектов - это другой вопрос. Ситуация с неплатежами и растущими долгами за потребляемые энергоресурсы в регионе достаточно острая, и это может поставить под сомнение возврат инвестиций. Возможно, передача локальных энергомощностей малых ГЭС на баланс местных органов власти заставила бы их заниматься этим вопросом, избавив от него федеральные сетевые структуры.