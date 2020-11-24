В пандемию число отдыхающих на лоне местной природы резко увеличилось. И ждать спада интереса к близлежащим к мегаполису озерам, рекам и лесам не стоит. Но в местах отдыха грязно. Однако вопрос решаем.

Выступаю за расширение имеющихся рекреационных зон и создание новых. Причем платных! У нас каждые летние выходные отдыхающие портят один миллион деревьев и кустарников. Один миллион! Что делают? Безграмотно снимают кору, варварски рубят лапник под спальники, обтесывают колышки для палаток, заготавливают дрова для костров.

Запретил бы ставить абы где палатки и разводить костры с мангалами. И чтобы за нарушения существенные штрафы были. По лесу гуляй, собирай ягоды и грибы - бесплатно. Но ставить палатки и жечь костры - только в рекреационных, специально оборудованных зонах, и за умеренную плату, которая должна будет пойти на восстановление природного участка, на его уборку и облагораживание. Стихийные "мангально-палаточные места" известны. Превратите их силами муниципальной власти в официальные зоны отдыха - оборудуйте, снабдите местами для сбора мусора, местами для кострищ, дровами. И пожароопасность лесов снизим.

На стихийно возникших пляжах поставьте посты ОСВОДа, обеспечьте регулярные замеры качества воды, оборудуйте пляж лежаками, кабинками для переодевания, душевыми. Песок, кстати, как и дно озер и залива, надо регулярно чистить. Да, у муниципалитетов с деньгами плохо. Так не надо на это деньги из бюджета, из налогов тратить. Я, например, на пляже был лет 40 назад. А мои налоги все эти годы тратятся на очистку пляжей, то есть на то, чем я не пользуюсь. Пусть платят за чистоту пляжей те, кто ими пользуется.

У природы есть только два союзника - замок и забор. И один враг - человек. Природа существует не для человека, она существовала раньше, чем человечество возникло. В огораживании природных участков нет ничего плохого, во взимании платы - тоже. Мы платим по выходным за вход на Елагин остров - зато он чист, там живут белки. Не нужно думать: если огородили - то чтобы никого не пускать. Приведу пример Саблинских пещер в Ленобласти. Они расположены по обеим сторонам реки Саблинки. С одной стороны пещеры приведены в порядок, все чисто. Но вход закрыт решеткой с замком. Проводятся экскурсии - за деньги. А с другой стороны реки пещеры в свободном доступе. Там до чистоты далеко, хотя энтузиасты проводят субботники по уборке, но невозможно же ежедневно за всеми убирать!

У природы есть только два союзника — замок и забор. И один враг — человек

Аналогично с пляжами. Стихийные пляжи либо не убираются вовсе, либо находятся волонтеры, которые хоть как-то убирают за отдыхающими. То есть пачкают одни, а за ними убирают другие, причем бесплатно. Справедливо?

Наш менталитет не готов к тому, чтобы платить? Но иначе невозможно. Да, граждане любят "свободу", и эта "свобода" часто выражается в том, что они "свободно", там, где их не видят, ведут себя отвратительно, загаживая все вокруг. Большинство граждан воспитать можно только рублем. Чтобы они платили за то, что "свободно" мусорят. Сложная, но решаемая проблема. Решили же проблему в городе с туалетами. А поначалу было много выступающих: как это, за естественные нужды деньги брать? Теперь народ осознал: пусть за деньги, зато хоть от ближайших подъездов и кустов не так "благоухает".