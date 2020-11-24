Минобороны завершает строительство детского медцентра в Пскове

Минобороны России завершает строительство детского инфекционного отделения в Пскове. Учреждение, рассчитанное на 60 койко-мест, возводится по поручению президента. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Готовность объекта проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Сейчас строительно-монтажные работы завершаются, идет поставка и монтаж медицинского оборудования. Детское отделение откроется на базе многофункционального медицинского центра на 200 койко-мест, который также возвели в этом году в Пскове военные строители.

Всего в детский медцентр поставят более 22 тысяч единиц медоборудования и различных предметов медицинского назначения. Отделение, в частности, оснастят аппаратами искусственной вентиляции легких для детей. А также компьютерным томографом и цифровым рентгеновским диагностическим аппаратом, подходящими для обследования малышей младше одного года.

Кроме того, в новом учреждении заработает специализированное реанимационное отделение с кювезами для новорожденных. Там будут лечить недоношенных детей и пациентов в возрасте до одного года.

Всего за полгода по поручению президента военные строители возвели 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны.