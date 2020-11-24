В Новгородской области осудили мужчину, натравившего пса на полицейских

В Новгородской области вынесли приговор 46-летнему автомобилисту, который натравил собаку на сотрудников дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года на трассе Р-56 "Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков". Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила дорожного движения.

Автомобилиста попытались задержать сотрудники ДПС. В ответ мужчина дал команду "взять" собаке породы Кане-Корсо, которая находилась в автомобиле. Пес мгновенно набросился на сотрудников полиции.

Уголовное дело возбудили по статье "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". Суд назначил владельцу собаки штраф - 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.