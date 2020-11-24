В Петербурге подводят итоги сезона навигации (на Неве еще могут разводить мосты до конца ноября - если будут заявки от судов и будет благоприятствовать погода). Как и следовало ожидать, пандемия значительно уменьшила показатели перевозок.

С самого начала навигации в этом году суда не простаивали. Фото: Сергей Николаев/РГ

Впрочем, что касается перевозок грузов, то в этом плане все и неплохо: показатели уменьшились, но не глобально. Как пояснил Алексей Сидоров, начальник службы регулирования движения судов Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей, в этом году было сделано 16,5 тысячи рейсов, что всего на 15 процентов меньше показателя 2019 года. Объем перевозимых грузов уменьшился пропорционально: 14,6 миллиона тонн против 15,8 миллиона года прошлого (больше всего "упали" нефтепродукты - на 13 процентов).

Иная статистика по пассажирским перевозкам. Так, на Волго-Балте за навигацию-2020 было выполнено всего порядка 800 рейсов (81 тысяча пассажиров), тогда как в 2019 году их было более 2000 (350 тысяч пассажиров). Сейчас уже перевозки закрыты, за исключением линии Приозерск - остров Валаам и переправы Вознесенье. Это те маршруты, которые необходимы местным жителям, чтобы добраться с "большой земли" до дома.

В акватории Невы в этом году было зафиксировано 146 швартовок судов, на которых совершали круиз протяженностью более суток туристы (число туристов - более 22 тысяч). А в прошлом году показатели были такими: 500 швартовок и 95 тысяч туристов.

Собственно, удивляться этому не приходится: тотальный локдаун по весне свел все мечты об отдыхе на воде на нет. Навигацию смогли начать только 28 июня, и продолжалась она 141 день. Для сравнения: в 2019 году отправиться как в круиз, так и на небольшую водную экскурсию можно было на протяжении 216 дней, то есть в срок на 75 дней больше.

В 2019 году высокий сезон на воде продолжался 216 дней, то есть на 75 дней больше, чем в 2020-м

Резко уменьшились показатели по местным экскурсионным поездкам по рекам и каналам Северной Венеции. Как уточнил Владимир Родионов, президент ассоциации владельцев пассажирских судов, на скоростных судах прокатились 312 тысяч человек (это треть от аналогичного показателя 2019 года), а полюбовались на виды Петербурга с воды в ходе экскурсионно-прогулочных маршрутов 822 тысячи петербуржцев и гостей города (44 процента от показателя 2019 года). То есть кратковременные прогулки по воде совершили 1 миллион 134 человека, что составило 41 процент от показателя года минувшего. Но и навигация в прошлом году началась гораздо раньше: с 12 апреля против 28 июня этого года.

- Да, показатель по объективным причинам резко упал. Но как только навигация началась, суда не простаивали. Интерес к водным путешествиям был большим. Прогулки по воде - это бренд Петербурга, и он оказался очень востребованным, - подчеркнул Родионов.

А вот что касается навигации 2021 года, эксперты осторожны в оценках. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и связанных с ней ограничений.

- Пока компании, организующие прогулки по воде, не ушли и не собираются уходить с рынка. Но повторный локдаун мало кто из них переживет, - резюмирует Родионов.

Кстати

Развитие пассажирских перевозок в акватории Невы вот уже несколько лет преследуют неудачи. На днях стало известно, что проект водного такси, запущенный в сентябре одним из агрегаторов, закрыт. В прошлом году заговорили о возрождении проекта аквабусов (почившего в 2015-м из-за высоких цен и непопулярности среди местных жителей), однако прошел год - и разговоры стихли. Все, что удалось сделать за последние годы в этом направлении, это реализовать проект "Причалы Петербурга" и построить 18 объектов, которыми за деньги пользуются частные туристические перевозчики и физлица.

Не более понятна ситуация с яхтенным туризмом - отсутствие инфраструктуры увеличивает упущенную выгоду с каждым сезоном и не способствует развитию парусного спорта. Пока собственники спорят о речном яхт-клубе на Петровской косе, наиболее перспективными объектами называют "Остров фортов" в Кронштадте, яхтенный-кластер у "Лахта-центра" и Морской пассажирский порт. Однако все это - в отдаленной перспективе.