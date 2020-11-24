Впрочем, что касается перевозок грузов, то в этом плане все и неплохо: показатели уменьшились, но не глобально. Как пояснил Алексей Сидоров, начальник службы регулирования движения судов Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей, в этом году было сделано 16,5 тысячи рейсов, что всего на 15 процентов меньше показателя 2019 года. Объем перевозимых грузов уменьшился пропорционально: 14,6 миллиона тонн против 15,8 миллиона года прошлого (больше всего "упали" нефтепродукты - на 13 процентов).
Иная статистика по пассажирским перевозкам. Так, на Волго-Балте за навигацию-2020 было выполнено всего порядка 800 рейсов (81 тысяча пассажиров), тогда как в 2019 году их было более 2000 (350 тысяч пассажиров). Сейчас уже перевозки закрыты, за исключением линии Приозерск - остров Валаам и переправы Вознесенье. Это те маршруты, которые необходимы местным жителям, чтобы добраться с "большой земли" до дома.
В акватории Невы в этом году было зафиксировано 146 швартовок судов, на которых совершали круиз протяженностью более суток туристы (число туристов - более 22 тысяч). А в прошлом году показатели были такими: 500 швартовок и 95 тысяч туристов.
Собственно, удивляться этому не приходится: тотальный локдаун по весне свел все мечты об отдыхе на воде на нет. Навигацию смогли начать только 28 июня, и продолжалась она 141 день. Для сравнения: в 2019 году отправиться как в круиз, так и на небольшую водную экскурсию можно было на протяжении 216 дней, то есть в срок на 75 дней больше.
Резко уменьшились показатели по местным экскурсионным поездкам по рекам и каналам Северной Венеции. Как уточнил Владимир Родионов, президент ассоциации владельцев пассажирских судов, на скоростных судах прокатились 312 тысяч человек (это треть от аналогичного показателя 2019 года), а полюбовались на виды Петербурга с воды в ходе экскурсионно-прогулочных маршрутов 822 тысячи петербуржцев и гостей города (44 процента от показателя 2019 года). То есть кратковременные прогулки по воде совершили 1 миллион 134 человека, что составило 41 процент от показателя года минувшего. Но и навигация в прошлом году началась гораздо раньше: с 12 апреля против 28 июня этого года.
- Да, показатель по объективным причинам резко упал. Но как только навигация началась, суда не простаивали. Интерес к водным путешествиям был большим. Прогулки по воде - это бренд Петербурга, и он оказался очень востребованным, - подчеркнул Родионов.
А вот что касается навигации 2021 года, эксперты осторожны в оценках. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и связанных с ней ограничений.
- Пока компании, организующие прогулки по воде, не ушли и не собираются уходить с рынка. Но повторный локдаун мало кто из них переживет, - резюмирует Родионов.
Развитие пассажирских перевозок в акватории Невы вот уже несколько лет преследуют неудачи. На днях стало известно, что проект водного такси, запущенный в сентябре одним из агрегаторов, закрыт. В прошлом году заговорили о возрождении проекта аквабусов (почившего в 2015-м из-за высоких цен и непопулярности среди местных жителей), однако прошел год - и разговоры стихли. Все, что удалось сделать за последние годы в этом направлении, это реализовать проект "Причалы Петербурга" и построить 18 объектов, которыми за деньги пользуются частные туристические перевозчики и физлица.
Не более понятна ситуация с яхтенным туризмом - отсутствие инфраструктуры увеличивает упущенную выгоду с каждым сезоном и не способствует развитию парусного спорта. Пока собственники спорят о речном яхт-клубе на Петровской косе, наиболее перспективными объектами называют "Остров фортов" в Кронштадте, яхтенный-кластер у "Лахта-центра" и Морской пассажирский порт. Однако все это - в отдаленной перспективе.