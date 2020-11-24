Россияне назвали места для идеальной встречи Нового года

Сервис для планирования путешествий выяснил, где собираются встретить предстоящие новогодние праздники жители России. В качестве идеального места они назвали пять направлений - это Москва, Сочи, Красная Поляна, Карелия и Домбай. В опросе приняли участие 4,4 тысячи человек.

Как сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, 54 процента россиян предпочитают встречать праздники дома, из них треть - с родными и близкими, а 13 процентов выезжают на дачу или в загородный дом.

Мнения тех, кто готов отправиться в путешествие, разделились. Есть и любители уединенного отдыха: шесть процентов мечтают о встрече Нового года где-нибудь в уютном доме в заснеженных горах, два процента респондентов хотят настоящую сказку, а вот шесть процентов опрошенных согласились бы на отдых рядом с морем или океаном. Еще четверть респондентов считает, что на Новый год надо выезжать за рубеж.

Желающие поехать на Новый год в Москву хотели бы посетить за время путешествия музеи и погулять по красиво украшенным улицам столицы. В Сочи путешественники планируют полюбоваться зимним морем, а на Красной Поляне и в Домбае на Новый год собираются те, кто не представляет своей жизни без горных лыж.

Особое место в числе популярных для отдыха регионов занимает Карелия. В республике уже активно бронируют загородные дома и коттеджи те, кто любит спокойный отдых. Их привлекает уединенность, чистый воздух, настоящая зима с сугробами и замерзшими озерами.

Семьи с детьми могут посетить резиденцию карельского Деда Мороза и морозца Паккайне, активные путешественники имеют возможность отправиться в снегоходное сафари к Белому морю, в горный парк Рускеала, где в провале организуют выставку ледяных скульптур и заливают каток. Нынешней зимой станет доступнее и остров Кижи. Сюда можно добраться вертолетом или традиционно на катере с воздушной подушкой.