Новгородка за деньги оформила иностранцев отцами своих пятерых детей

В Новгородской области полицейские раскрыли необычную схему организации незаконной миграции. Многодетная жительница села Марево за вознаграждение оформила фиктивное отцовство пятерых иностранцев на своих детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Став на бумаге отцами юных россиян, граждане одной из стран ближнего зарубежья планировали в упрощенном порядке получить гражданство РФ. Поиском иностранцев, заинтересованных в подобной услуге, занималась знакомая многодетной матери.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "организация незаконной миграции". В качестве подозреваемых выступают многодетная жительница Марево и ее знакомая. Кроме того, в ходе следствия специалисты дадут правовую оценку действиям иностранных граждан, участвовавших в незаконной схеме.