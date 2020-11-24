С оживлением экономической активности в Арктике ее морские порты приступили к поиску новых точек роста. Главный ориентир - грузовые потоки. В стремлении занять свою нишу портовые регионы СЗФО стали не только искать новые грузы, но и развивать перспективные виды их доставки. Например, Архангельск решил наращивать контейнерные перевозки. Ненецкий Варандей вышел на третье место по грузообороту в АЗ РФ, Карелия модернизирует Беломорско-Балтийский канал, чтобы получить доступ к арктическим проектам. Специалисты полагают, что в итоге портовый рынок может стать другим.

Расклад сил на нем уже очень изменился с советских времен, отмечает директор по аналитике и логистике петербургского ООО "Морстройтехнология" Александр Головизнин. Арктические порты, игравшие большую роль в прошлом веке, практически ушли в тень. По мнению эксперта, это надо учитывать в поиске драйверов роста.

- Диксон, Тикси, Певек, Амдерма были основными портами для изучения и освоения Арктики в советские годы. Цели, под которые они строились, были частично выполнены, а эти порты оказались на периферии. Они не вписываются в современное видение развития Арктики и вряд ли смогут участвовать в обеспечении Севморпути. Другое дело - Мурманск и Архангельск, которые также создавались с определенными целями. Мурманский порт строился как универсальный, он давал стране выход к незамерзающим морям в обход Европы. Архангельск специализировался на лесе и пиломатериалах, это был очень крупный порт с большими отправками, - напомнил Александр Головизнин.

Сегодня в лидерах Арктического бассейна по грузообороту значатся Мурманск (61 миллион тонн в год), Сабетта (27 миллионов) и Варандей с семью миллионами тонн. Примечательно, что еще в начале нового века мурманский показатель составлял только 14 миллионов тонн. Удивляет и молодой Варандей: за пятилетку он увеличил грузооборот в семь раз.

На четвертом месте расположился порт Архангельск, который в 2019-м перевалил не так много грузов - 2,7 миллиона тонн. При этом он является главным снабженцем всех арктических проектов. И по оценкам экспертов, потенциал у первого морского порта России, безусловно, есть.

- Архангельск практически не имеет конкурентов в снабжении арктических регионов и проектов, - считает Александр Головизнин. - Другим крупным портам недостает свободных терминалов для обработки грузов снабжения в достаточных объемах. И в связи с развитием Арктики роль Архангельска как перевалочного пункта будет серьезно расти. Кроме того, его грузооборот можно увеличить за счет леса и продукции лесопереработки.

Сегодня в лидерах Арктического бассейна по грузообороту значатся Мурманск (61 миллион тонн в год), Сабетта (27 миллионов) и Варандей с семью миллионами тонн

Сейчас региональный леспром отправляет пиломатериалы, пеллеты и фанеру в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, минуя Архангельск, - через Петербург. А это до четырех миллионов тонн ежегодно.

Конечно же, у северян есть планы развернуть "лесной" грузопоток. Благодаря своему расположению архангельский порт мог бы отправлять на экспорт еще и аналогичную продукцию предприятий Вологодской области, Карелии и Коми. Но для этого надо предложить отправителям очень выгодные условия и обеспечить обратную загрузку.

В Поморье при поддержке правительства области разрабатывается программа повышения конкурентоспособности морского порта Архангельск. Такая же цель вошла и в Стратегию развития АЗ РФ до 2035 года. Планируются, в частности, модернизация терминалов и создание глубоководного района.

В числе главных точек роста эксперты называют контейнерные перевозки и диверсификацию грузов.

- Безусловно, ближайшие перспективы связаны с наращиванием перевалки грузов для арктических месторождений, - отмечает директор регионального судостроительного кластера Сергей Смирнов. - Но порт должен развиваться в нескольких направлениях. Нужны терминалы не только для универсальных, но и для специализированных грузов. Мы связываем диверсификацию с контейнерными перевозками. В Архангельской области насчитывается 18 отправителей грузов в Китай, в Вологодской - 20, в Коми - 10. В среднесрочной перспективе возможно создание контейнерной линии из Архангельска по Севморпути на Дальний Восток и в страны АТР. Для этого надо переориентировать часть контейнерного экспорта на новый маршрут. Цена морского фрахта в летний период будет сопоставима или даже ниже, чем через Петербург.

Впрочем, есть и менее оптимистичный взгляд на такой путь. По мнению Александра Головизнина, морским перевозкам контейнеров из Архангельска придется конкурировать не только с петербургским направлением, но и с отправкой грузов по железной дороге напрямую в Китай. С учетом экспортных субсидий сухопутный маршрут становится дешевле всех остальных.

При этом эксперты дружно советуют привлекать отправителей топливных гранул - пеллет. В России их производят в Поморье и Красноярском крае, а спрос на это экологичное топливо во всем мире только растет. Как полагает руководитель проектов "Морстройтехнологии" Софья Каткова, в порту Архангельска имеет смысл открыть специализированный пеллетный терминал.

В Стратегию развития АЗ РФ также вошли строительство глубоководного морского порта в Индиге (Ненецкий округ) и модернизация Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Первый проект в случае успешной реализации даст западному сектору Арктики еще один выход на Севморпуть - только для этого надо будет протянуть к Индиге железнодорожную ветку. Второй проект приведет к появлению новых маршрутов к северным морям через Карелию.

Как отмечают специалисты, для Арктики важны все порты: развитие одного из них открывает перспективы для другого. Это взаимовыгодный процесс, в котором сотрудничество гораздо полезнее конкуренции.

Тем временем

По данным Росморречфлота, грузооборот всех морских портов России за 10 месяцев 2020-го составил 681,8 миллиона тонн - на три процента меньше, чем год назад. При этом оборот портов Арктического бассейна снизился на восемь процентов - до 79,9 миллиона тонн.

Для сравнения: морские порты Балтийского бассейна в этом году обработали 200,5 миллиона тонн грузов - их показатель сократился на семь процентов.

Самый большой грузооборот - 208,2 миллиона тонн - зафиксирован в портах Азовского и Черного морей.