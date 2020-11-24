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24.11.2020 08:42

Ставки снизятся

Резиденты Арктики получат льготы на территории Поморья
Текст: Татьяна Сухановская
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 264(8318)
1 января 2021 года резиденты Арктической зоны РФ, работающие на территории Поморья, получат налоговые льготы. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский внес законопроект об этом на сессию парламента региона. По словам главы Поморья, законопроект расширяет перечень инструментов государственной поддержки инвесторов АЗРФ: резиденты смогут применять пониженную налоговую ставку на прибыль - пять процентов в течение пяти лет после получения первого дохода, и десять процентов - в течение следующих пяти лет. Снижаются также ставки по налогу на недвижимое имущество организаций: с 0,1 процента в течение первых пяти лет до 1,1 процента в следующие пять лет.

- Льготы не будут носить постоянного характера, они устанавливаются на десять лет. По истечении этого срока резиденты Арктической зоны переходят на стандартную ставку налогообложения. Это даст возможность инвесторам с минимальными затратами реализовать крупные проекты, - пояснил Александр Цыбульский.

Преференции получат и работающие по упрощенной системе: налоговая ставка для них составит от одного до пяти процентов в течение пяти лет от получения первого дохода.

- На федеральном уровне разработан пакет законов для АЗРФ. В развитие федерального законодательства мы принимаем региональное: депутаты областного собрания рассмотрели законопроект "О налоговых льготах для резидентов Арктической зоны РФ на территории Архангельской области" сразу в двух чтениях. Мы очень надеемся, что он позволит привлечь бизнес и создать новые рабочие места", - говорит спикер парламента Поморья Екатерина Прокопьева.

Преференции установят на десять лет. Это даст инвесторам возможность с минимальными затратами реализовать крупные проекты

Для Поморья это актуально еще и потому, что арктические регионы России сегодня в полном смысле слова борются за привлечение инвестиций, стараясь создать наиболее комфортные условия. Напомним: "Российская газета" уже сообщила о том, что первыми статус резидентов Арктической зоны РФ получили две компании из Архангельской области. Они планируют создать в регионе около полусотни новых высокопроизводительных рабочих мест:

- Сегодня на инвестиционном портале Арктической зоны зарегистрированы 24 личных кабинета представителей Архангельской области, - говорит гендиректор Агентства регионального развития Поморья Максим Заборский. - Две заявки, общий объем инвестиций по которым составляет 324 миллиона рублей, одобрены. Еще две находятся на рассмотрении. До конца года мы планируем "упаковать" семь заявок. Отметим, что с августа по сегодняшний день специалисты агентства проконсультировали более 105 предприятий из Архангельской области и других регионов. Отметим, что 85 процентов - это микробизнес, который в текущей ситуации особенно требует поддержки.

Справка "РГ"

К Арктической зоне РФ в Архангельской области относятся девять муниципальных образований: города Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, а также Онежский, Приморский, Лешуконский, Мезенский, Пинежский районы и архипелаг Новая Земля. Это значительная часть территории Архангельской области. Большая часть жителей региона также зарегистрированы на территории АЗРФ.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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