Резиденты Арктики получат льготы на территории Поморья

- Льготы не будут носить постоянного характера, они устанавливаются на десять лет. По истечении этого срока резиденты Арктической зоны переходят на стандартную ставку налогообложения. Это даст возможность инвесторам с минимальными затратами реализовать крупные проекты, - пояснил Александр Цыбульский.
Преференции получат и работающие по упрощенной системе: налоговая ставка для них составит от одного до пяти процентов в течение пяти лет от получения первого дохода.
- На федеральном уровне разработан пакет законов для АЗРФ. В развитие федерального законодательства мы принимаем региональное: депутаты областного собрания рассмотрели законопроект "О налоговых льготах для резидентов Арктической зоны РФ на территории Архангельской области" сразу в двух чтениях. Мы очень надеемся, что он позволит привлечь бизнес и создать новые рабочие места", - говорит спикер парламента Поморья Екатерина Прокопьева.
Для Поморья это актуально еще и потому, что арктические регионы России сегодня в полном смысле слова борются за привлечение инвестиций, стараясь создать наиболее комфортные условия. Напомним: "Российская газета" уже сообщила о том, что первыми статус резидентов Арктической зоны РФ получили две компании из Архангельской области. Они планируют создать в регионе около полусотни новых высокопроизводительных рабочих мест:
- Сегодня на инвестиционном портале Арктической зоны зарегистрированы 24 личных кабинета представителей Архангельской области, - говорит гендиректор Агентства регионального развития Поморья Максим Заборский. - Две заявки, общий объем инвестиций по которым составляет 324 миллиона рублей, одобрены. Еще две находятся на рассмотрении. До конца года мы планируем "упаковать" семь заявок. Отметим, что с августа по сегодняшний день специалисты агентства проконсультировали более 105 предприятий из Архангельской области и других регионов. Отметим, что 85 процентов - это микробизнес, который в текущей ситуации особенно требует поддержки.
Справка "РГ"
К Арктической зоне РФ в Архангельской области относятся девять муниципальных образований: города Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, а также Онежский, Приморский, Лешуконский, Мезенский, Пинежский районы и архипелаг Новая Земля. Это значительная часть территории Архангельской области. Большая часть жителей региона также зарегистрированы на территории АЗРФ.