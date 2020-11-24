Стала известна предыстория захвата детей в Колпино

Жена человека, взявшего шестерых детей в заложники в Колпино, рассказала правоохранителям, что муж выгнал ее из дома. Как сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, она обратилась в полицию сразу после полудня.

- Поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей, - рассказали в главке. - По предварительным данным, гражданин на учете в полиции не состоит.

Из записей, которые начали появляться в социальных сетях, видно и слышно, что мужчина ведет себя агрессивно.