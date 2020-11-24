Стало известно, как будут выглядеть площадки для граффити в Петербурге

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга разработал проекты макетов специальных конструкций для размещения граффити, сообщили "РГ" в аппарате депутата Дениса Четырбока, инициатора установки этих объектов в Северной столице.

Предполагается, что конструкции будут размещаться в разных районах города. Любой уличный художник получит право рисовать на них все, что угодно.

Сторонники появления таких легальных стен для граффити рассчитывают, что это позволит городским властям достичь компромисса с уличными художниками.

Сейчас ситуация с граффити в Петербурге следующая. Есть несколько групп талантливых художников, которые под покровом ночи создают очень качественные картины на фасадах домов, заборах и различных технических постройках.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга

В Петербурге действует городской закон, согласно которому любой рисунок на любой стене должен появиться только после согласования. Соответственно, какое бы гениальное изображение не появилось на стене, у городских властей будет всегда на него одна реакция: рисунок нужно закрасить.

Менять городской закон и делать исключение для стрит-арта городские власти не готовы: слишком велик риск того, что начнут разрисовывать дома-памятники федерального значения. К тому же грань между стрит-артом и вандальным граффити зыбкая, все держится на субъективных ощущениях, что красиво, а что нет. Соответственно, сейчас депутаты предлагают выделить отдельные площадки для уличных художников.

Правда, даже если такие площадки появятся, нет никаких гарантий, что художники массово уйдут туда и перестанут воспринимать стены домов как холсты для своего творчества.