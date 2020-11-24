В Гатчине открылась выставка, посвященная Владимиру Набокову

В Гатчине Ленинградской области в рамках XXVI российского кинофестиваля "Литература и кино" в фойе кинотеатра "Победа" открылась выставка "Мадемуазель О", посвященная писателю Владимиру Набокову. Подготовили ее сотрудники Музея-усадьбы "Рождествено".

Рождествено - село в Гатчинском районе Ленинградской области, загородное имение семьи Набоковых-Рукавишниковых, "очаровательный, необыкновенный дом", по словам писателя.

"Мадемуазель О" - рассказ Владимира Набокова (1936), который послужил началом его автобиографии, известной русскому читателю под названием "Другие берега". Этот рассказ, написанный на французском языке - о том, как в мире детства писателя появляется швейцарская франкоязычная гувернантка Сесиль Миотон.

Во многом благодаря этой женщине в жизнь будущего писателя вошла французская культура. Музыку этого языка, которой он так восхищался, Набоков воспринял на слух. Позже он признавался: "Моя голова разговаривает по-английски, мое сердце - по-русски, и мое ухо - по-французски".

По мотивам рассказа в 1994 году был снят одноименный фильм о детстве Набокова (совместное производство Франция - Россия), главную роль сыграла бельгийская актриса Майте Наир.

- Выставка рассказывает о разных гранях детства Владимира Набокова, о том, что его интересовало, и, конечно, о том, какое место в его жизни занимала французская культура, - сообщил старший научный сотрудник музея-усадьбы "Рождествено" Данила Сергеев. - Для автобиографии Набокова будет очень важен эпизод встречи с новой гувернанткой в усадьбе "Вырская мыза", где семья Набоковых обычно проводила лето. Но встретились они не летом, а зимой - это был революционный 1905 год, и отец, Владимир Дмитриевич Набоков, отправил родных из Петербурга за город, подальше от тревожных событий. В книге Набоков показывает, как непросто складывались поначалу его отношения с Мадемуазель, как - часто вопреки ее вкусам - входила в его жизнь французская литература; наконец, как восхищала его Мадемуазель в те часы, когда она читала мальчикам вслух по-французски. На выставке можно увидеть всю эту историю, представленную через семейные фотографии и предметы из коллекции музея-усадьбы, - и подумать о том, какие неожиданные дары приходят к нам иногда от совершенно незнакомых людей, и самые ценные из них - дары культуры, дары языка.