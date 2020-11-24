В НАО экипажи санавиации получат выплаты за эвакуацию больных с COVID-19

Летные экипажи санитарной авиации Ненецкого округа и других регионов будут получать выплаты за эвакуацию пациентов, заболевших COVID-19. Члены таких экипажей вошли в постановление правительства РФ о соцподдержке медиков и других работников, участвующих в лечении больных коронавирусом или контактирующих с ними.

Как пояснили в администрации НАО, пилоты санитарной авиации Ненецкого округа и еще нескольких регионов фактически работают как водители скорой помощи. Поэтому они тоже вправе рассчитывать на доплаты за работу с пациентами, которые заразились коронавирусом.

В Ненецком округе санавиация эвакуирует в Нарьян-Мар больных из удаленных населенных пунктов и вахтовых поселков, вывозит оленеводов и членов их семей с мест кочевий и стойбищ. В санитарных полетах задействуют малую авиацию Нарьян-Марского авиаотряда. Экипажи и техника готовы вылететь по санзаданию в течение 40 минут с момента его поступления.