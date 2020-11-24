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24.11.2020 20:30
Рубрика: Происшествия

Грозил - зарублю...

В Санкт-Петербурге отец взял в заложники своих шестерых детей
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Во вторник в одном из районов Петербурга многодетный отец пошел на тяжелейшее преступление - взял в заложники собственных детей. Несколько часов мужчина удерживал их в квартире на Пролетарской улице, угрожая убить ножом или топором, а потом добровольно сдался полиции.

О происшествии стало известно сразу после полудня - в колпинское отделение полиции прибежала женщина и рассказала, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся в квартире, где удерживает их шестерых детей. Из окон доносился плачь, но сама она сделать ничего не могла.

Фото: Валентин Егоршин/РИА Новости
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От таких сведений полицейские едва не растерялись. Почти сразу появилась информация, что мужчина может быть пьян - не владеет собой, не осознает, что делает. Затем - что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

- Отец действительно состоит на учете в ПНД, - рассказали в администрации Колпинского района. - Две недели назад у него уже было пограничное состояние. Специалисты сопроводили его в медучреждение, где были даны рекомендации по приему препаратов.

Отец состоит на учете в ПНД. Две недели назад у него уже было пограничное состояние

Известно, что многодетная семья приехала в Петербург из Архангельской области и живет в съемной квартире. В ней - шестеро детей разного возраста от трех до 15 лет: трое общих и трое - дети женщины от первого брака, поэтому родителям помогали в Центре помощи семьи и детям Колпинского района. О причинах переезда в местной администрации ничего не знают. По одной из версий, отец семейства хотел найти в Петербурге работу. В администрации Колпинского района доподлинно знают только о том, что в семье работала мать, об отце таких сведений нет. Соседи говорят, что проблем новые квартиросъемщики не доставляли: дети иногда шумели, но не больше, чем обычные ребята. Ссор из квартиры слышно не было.

Фото: Валентин Егоршин/РИА Новости
В Петербурге освобожденных из заложников детей отправили в больницу

На место прибыли сотрудники полиции и ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, представители районной администрации, врачи и психологи. Однако добиться внятного ответа, какие требования выдвигает отец-террорист, они не смогли. Муж согласился отпустить детей, обменять их на жену, но женщина идти в квартиру просто боялась. Однако спустя почти семь часов его уговорил отказаться от всех условий и выйти из квартиры прокурор Колпинского района Игорь Ивкин. Мужчину сразу увезли в отдел полиции.

В регионах Происшествия Преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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