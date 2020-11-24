Во вторник в одном из районов Петербурга многодетный отец пошел на тяжелейшее преступление - взял в заложники собственных детей. Несколько часов мужчина удерживал их в квартире на Пролетарской улице, угрожая убить ножом или топором, а потом добровольно сдался полиции.

О происшествии стало известно сразу после полудня - в колпинское отделение полиции прибежала женщина и рассказала, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся в квартире, где удерживает их шестерых детей. Из окон доносился плачь, но сама она сделать ничего не могла.

От таких сведений полицейские едва не растерялись. Почти сразу появилась информация, что мужчина может быть пьян - не владеет собой, не осознает, что делает. Затем - что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

- Отец действительно состоит на учете в ПНД, - рассказали в администрации Колпинского района. - Две недели назад у него уже было пограничное состояние. Специалисты сопроводили его в медучреждение, где были даны рекомендации по приему препаратов.

Отец состоит на учете в ПНД. Две недели назад у него уже было пограничное состояние

Известно, что многодетная семья приехала в Петербург из Архангельской области и живет в съемной квартире. В ней - шестеро детей разного возраста от трех до 15 лет: трое общих и трое - дети женщины от первого брака, поэтому родителям помогали в Центре помощи семьи и детям Колпинского района. О причинах переезда в местной администрации ничего не знают. По одной из версий, отец семейства хотел найти в Петербурге работу. В администрации Колпинского района доподлинно знают только о том, что в семье работала мать, об отце таких сведений нет. Соседи говорят, что проблем новые квартиросъемщики не доставляли: дети иногда шумели, но не больше, чем обычные ребята. Ссор из квартиры слышно не было.

На место прибыли сотрудники полиции и ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, представители районной администрации, врачи и психологи. Однако добиться внятного ответа, какие требования выдвигает отец-террорист, они не смогли. Муж согласился отпустить детей, обменять их на жену, но женщина идти в квартиру просто боялась. Однако спустя почти семь часов его уговорил отказаться от всех условий и выйти из квартиры прокурор Колпинского района Игорь Ивкин. Мужчину сразу увезли в отдел полиции.