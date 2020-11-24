В Петербурге отказавшаяся надеть маску пенсионерка избила полицейского

В Петербурге 58-летняя пенсионерка напала на полицейского, который потребовал от дамы соблюдать масочный режим. В отношении женщины за ее поведение возбудили уголовное дело, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

Эта история началась с того, что участковый в Пушкине следил за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Выглядело это так: сотрудник полиции заходил в автобусы и маршрутки, удостоверялся, что все пассажиры и водитель в масках и перчатках и выходил.

Но на улице Генерала Хазова случилось ЧП. Сотрудник полиции зашел в очередную маршрутку и увидел там женщину без маски. Участковый попросил даму выйти из салона, чтобы не подвергать риску других пассажиров. Женщина отказалась. Тогда участковый предложил проследовать в отдел полиции, но и это предложение даме не понравилось.

Когда переговоры зашли в тупик, женщина ударила участкового и только после этого согласилась проследовать с ним.

На улице пенсионерка применила в отношении участкового весь знакомый ей арсенал нецензурных выражений. Участковый стойко выдержал это и довел-таки даму до дежурной части ОМВД по Пушкинскому району. В дежурной части сотрудники попросили даму предъявить содержимое карманов и сумки, таков порядок. Но пенсионерка вновь напала на участкового и ударила его не менее трех раз.

Сотрудник полиции тут уже не стерпел. В итоге в отношении невежливой женщины было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - о применении насилия в отношении представители власти и оскорблении представителя власти.

В ближайшее время женщине предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Наказание за нападение на сотрудников полиции может быть достаточно суровым, вплоть до реального срока заключения в колонии. Кроме того, пенсионерке предстоит выплатить штраф за несоблюдение масочного режима в размере 4 тысяч рублей.