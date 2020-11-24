В Петербурге отменили встречу Деда Мороза на Дворцовой площади

Петербургские власти отказались от проведения массовых гуляний в честь новогодних праздников на Дворцовой площади. Также не состоится традиционная встреча Деда Мороза, которая символизировала начало новогодних праздников.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по культуре Константина Сухенко, на главной городской площади установят живую ель и нарядят ее, но массовых мероприятий там не планируется в целях обеспечения эпидемической безопасности.

Учитывая запрет на работу развлекательных заведений, ресторанов и кафе в ночное время, принято решение не обеспечивать круглосуточную работу общественного транспорта .

- В этом году она будет требоваться только в ночь с 6 на 7 января для проведения ночных праздничных богослужений, - отметил глава комитета.

Что касается других новогодних мероприятий, то всего в Петербурге их запланировано более 180, в том числе традиционная Рождественская ярмарка и фестиваль огня "Рождественская звезда" со световым шоу, который состоится 7 и 8 января 2021 года.