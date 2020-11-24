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24.11.2020 14:20
Рубрика: Общество

В Петербурге отменили встречу Деда Мороза на Дворцовой площади

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Петербургские власти отказались от проведения массовых гуляний в честь новогодних праздников на Дворцовой площади. Также не состоится традиционная встреча Деда Мороза, которая символизировала начало новогодних праздников.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по культуре Константина Сухенко, на главной городской площади установят живую ель и нарядят ее, но массовых мероприятий там не планируется в целях обеспечения эпидемической безопасности.

Учитывая запрет на работу развлекательных заведений, ресторанов и кафе в ночное время, принято решение не обеспечивать круглосуточную работу общественного транспорта .

- В этом году она будет требоваться только в ночь с 6 на 7 января для проведения ночных праздничных богослужений, - отметил глава комитета.

Что касается других новогодних мероприятий, то всего в Петербурге их запланировано более 180, в том числе традиционная Рождественская ярмарка и фестиваль огня "Рождественская звезда" со световым шоу, который состоится 7 и 8 января 2021 года.

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