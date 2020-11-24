С 19 ноября стартовало народное голосование на конкурсе Минсельхоза РФ "Вкусы России". В нем заявлено более 500 уникальных кулинарных брендов из 79 регионов страны. Петербург, в отличие от других территорий округа, представлен одной позицией, и это отнюдь не корюшка, а фруктово-ореховые батончики, о которых сами жители города мало что знают. Почему же Северная столица проигнорировала всероссийский конкурс? Ответ кроется именно в статусе города, которого не отпускает столичный флер. Мегаполис, уверяют эксперты, не может жить монобрендом, его кухня - это сочетание традиций тех национальностей, которые осели на его территории.

Поэтому четыре года назад в городе было решено запустить проект "Петербургская кухня", который активно развивается при поддержке комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга, благодаря чему невские шефы стали гастрономическими амбассадорами во многих городах и странах. Так, недавно петербургская кухня была представлена в Москве, где ее (а особенно корюшку) высоко оценил приглашенный на презентацию специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей актер Стивен Сигал. Одним из локальных событий в рамках проекта стала гастрономическая ассамблея, которая и собрала экспертов самого разного уровня, признавших, что проект, конечно, перспективный, но не самый известный даже на берегах Невы. Причина этого, полагает руководитель проекта Сергей Марков, в том, что усилиями лишь чиновников региональный бренд появиться не может - его должен принять рынок, увидев конкретную для себя прибыль. Ее пока заметили только тридцать петербургских ресторанов, что для многомиллионного города весьма скромная цифра. В целом же, по словам главного гастродипломата страны - президента Международного эногастрономического центра Леонида Гелибтермана, работой по продвижению регионов через кухню "нужно заниматься на уровне федерального ведомства" - не меньше.

79 процентов туристов выстраивают маршруты, предварительно изучив гастрономические события и кулинарные особенности региона

Пока рестораны думают о выгоде, внутренние туристы атакуют город - по словам зампредседателя комитета по развитию туризма правительства Санкт-Петербурга Наны Гвичия, их в этом году прибыло максимально много. Все они хотят увезти с собой яркие впечатления, причем не только культурные, но и гастрономические. Вскоре к внутренним путешественникам добавятся гости из-за рубежа (на днях стало известно, что Северная столица начала готовиться к возвращению китайских туристов), а это значит, что гостей, готовых платить за эмоции, будет еще больше. И очевидно, что они будут оставлять свои средства не только в авторских барах, но и в ресторанах и кафе. По данным Всемирной туристской организации, 79 процентов туристов выстраивают маршруты, предварительно изучив гастрономические события и кулинарные особенности региона. Однако что именно порекомендовать гостям на месте, часто не знают ни экскурсоводы, ни местные жители. Поэтому, уверены эксперты, продвигать проект "Петербургская кухня" нужно начинать с самих горожан самого разного достатка. Ведь именно их усилиями уже несколько сотен лет и формируется то, что называется кухней Северной столицы.