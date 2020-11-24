Неожиданным последствием пандемии стал скачок спроса на индивидуальное загородное жилье. Эксперты объясняют это тем, что за городом люди чувствуют себя безопаснее. Согласно обновленным данным Росстата, в 2019 году ввод деревянных домов вырос на 22,4 процента по сравнению с 2018 годом. С началом пандемии количество обращений об их строительстве выросло еще на 15 процентов. При этом рост реального объема введенных деревянных домов следует оценивать в 28 процентов, отмечают в Ассоциации деревянного домостроения (АДД). За год доля деревянного домостроения выросла с 34 до 37 процентов, а малоэтажного строительства в целом - на пять процентов

В Мурманской области на ноябрь доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья составляет 91 процент, сообщили в областной пресс-службе. С января по сентябрь 2020 года здесь построены 153 индивидуальных дома и всего 191 квартира.

В Ленинградской области с января по октябрь 2020 года интерес к покупке коттеджей вырос на 28,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик спроса пришелся на октябрь, когда количество обращений от граждан, желающих купить дачу в регионе, на 31 процент превысило среднемесячный показатель нынешнего года и на 53 процента - аналогичный итог 2019 года.

- Одна из главных причин роста в том, что сознательные россияне в нынешнем году отказались от заграничных поездок, - сообщил генеральный директор DSK group company Дмитрий Степанов. - Свою роль сыграло и кратное увеличение спроса на аренду домов. Те, кто раньше снимал дома на лето, столкнулись с дефицитом качественного предложения.

Одновременно наблюдается рост спроса на земельные участки под индивидуальные жилые дома. В третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого он подскочил на 43 процента, сообщили в "Авито.Недвижимость". Наиболее значительный рост отмечен в Московской и Ленинградской областях - на 119 и 118 процентов за год.

- Индустрия строительных конструкций в 2020 году чувствует себя хорошо, и даже в разгар пандемии производство снизилось не так заметно, как в секторе паркета и мебели, - отмечает член правления Ассоциации деревянного домостроения Максим Молчанов. - В большинстве регионов дома продолжали строиться, и за счет "пандемийного" спроса поддерживалась активность рынка строительных конструкций. Для многих стало жизненно необходимой целью обзавестись какой-то загородной недвижимостью, чтобы в случае карантинных ограничений не оставаться в городских бетонных клетках. Сейчас большинство производителей клееного бруса и домов из него получили заказы на три-четыре, а кто-то даже на пять месяцев вперед.

Результатом стал существенный толчок в строительстве домов из дерева, которое до сих пор развивалось довольно вяло. Роста в разы не наблюдается лишь по той причине, что во время ограничений покупательная способность населения снизилась. Однако рост спроса сделал еще более очевидными существующие сложности в развитии этого вида строительства. Например, с ними столкнулись участники рынка клееных деревянных конструкций (КДК), который в России лишь начинает развиваться. В Европе, где данные конструкции используются уже давно, существует четкий перечень сечений КДК, известных архитекторам и конструкторам. Дома проектируются с учетом этой номенклатуры. Производители выпускают стандартные конструкции, благодаря чему строители имеют возможность за минимальное время закупить необходимые конструкции и начать возведение дома.

В России картина совершенно иная. Четкой и общепринятой номенклатуры КДК до сих пор нет, поэтому участники рынка вынуждены каждый раз "изобретать велосипед", тратя на это массу времени. Допустим, архитектор спроектировал дом и конструктор заложил в проект сечения, о которых он что-то слышал. С этим проектом строитель отправляется на завод, где ему сообщают, что одни сечения имеются, а другие придется изготавливать отдельно. Это может занять несколько месяцев, и обойдутся конструкции вполовину дороже, поскольку для них потребуются отдельные сорта пиломатериалов. После этого проектировщик вынужден оперативно менять заложенные в проекте сечения, а строителю остается обивать пороги проектной организации и предприятия, которому заказаны нужные конструкции. Как отнесется к этому заказчик строительства дома, предугадать несложно.

Необходим четкий законодательный базис всему рынку деревянного домостроения, который до сих пор носит черты "серого"

- В итоге сроки производства растут, а дома дорожают, - добавляет Максим Молчанов. - И поэтому многие архитекторы и проектировщики не любят связываться с деревом: то, что они спроектируют, потом очень трудно будет реализовать.

Чтобы решить эту проблему, необходимо ввести четкие нормы, на которые могли бы ориентироваться все участники рынка. В сентябре технический комитет по стандартизации ТК465 Минстроя РФ принял к рассмотрению заявку и обоснования АДД на разработку свода правил (СП) "Здания жилые и общественные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства". Предполагается, что эти правила будут применяться по отношению к различным каркасным технологиям и регламентировать типы построек, в том числе многоквартирные дома и общественные здания. Это станет большим шагом вперед - при строительстве многоэтажек в России появится возможность использовать деревянные конструкции. Также будут разработаны СП "Здания и сооружения из клееного деревянного бруса. Правила проектирования и строительства" и СП "Здания жилые и общественные срубной конструкции. Правила проектирования и строительства". Они станут для России абсолютно новыми и установят те самые правила игры, которых сегодня не хватает покупателям домов, производителям конструкций и строителям.

Но это еще не все. Необходим четкий законодательный базис всему рынку деревянного домостроения, который до сих пор носит черты "серого". Подавляющее большинство индивидуальных жилых домов строятся бригадами "шабашников" из материалов неизвестного происхождения, отмечает президент и председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин. Он с одобрением относится к перспективе запрета с 1 января 2022 года экспорта круглого леса из России. По его мнению, эта мера значительно снизит объем "серой" лесопромышленной продукции и может в десятки раз увеличить производство стройматериалов и строительство деревянных домов заводского изготовления.