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24.11.2020 14:00

Круговорот чистой воды

В СЗФО модернизируют системы водозабора и канализации в рамках нацпроекта и региональных программ
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 264(8318)
Вологодская область одной из первых в стране запустила региональную программу очистки стоков. Вместе с мероприятиями региональных проектов "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" новая программа позволит комплексно модернизировать систему водоснабжения: от забора воды и ее подачи потребителям до выпуска стоков.

Программа очистки стоков, запущенная по инициативе главы региона Олега Кувшинникова, стартует в следующем году и завершится в 2031-м.

Ее будет финансировать региональный бюджет. На запуск проекта казна уже выделила более миллиарда рублей.

Помимо установки современных очистных комплексов, предусмотрены работы по замене сетей.

Фото: Елена Нагорных/РГ
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Стоит отметить, что опыт применения инноваций в очистке стоков у Вологодчины есть. В самом крупном городе региона, Череповце, завершается первый этап реконструкции и модернизации комплекса очистных сооружений канализации. Работы идут в рамках регионального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". За два года, с 2019-го по 2020-й, на правом берегу Шексны модернизировали 18 отстойников.

В текущем году федеральный центр дополнительно выделил Вологодской области 9,68 миллиона рублей. Это позволит завершить реконструкцию цеха обезвоживания осадка сточных вод на левом берегу Шексны. Кроме того, в следующем году на двух берегах внедрят микрофильтрацию сточных вод (стоимость проекта оценивается в 320 миллионов рублей) и модернизируют систему биологической очистки.

- Система микрофильтрации уникальна, она позволяет проводить очистку воды перед ультрафиолетовым обеззараживанием, - поясняет председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания области Михаил Ставровский. - Практически канализационные стоки, которые выйдут после очистки с реконструированных очистных сооружений канализации Череповца, будут по своему содержанию чище, чем та вода, которая находится в водоеме. Экологический эффект колоссальный.

Еще один региональный проект нацпроекта "Экология" называется "Чистая вода". Он тоже направлен на обновление очистных сооружений - только не канализации, а водозабора. К примеру, в городе Сокол водозаборные сооружения модернизируют к следующему году. Они были запущены в 1975 году и с тех пор капитально не ремонтировались.

Стоимость этого проекта составляет 380 миллионов рублей. Изначально на Вологодчине начали региональную программу, направленную на обеспечение жителей качественной питьевой водой. Когда в прошлом году стартовал нацпроект, региону удалось получить федеральное финансирование.

Мероприятия региональных проектов "Чистая вода" проходят во многих регионах Северо-Запада. В Калининградской области, к примеру, продолжается реконструкция сетей водоснабжения в поселке Нивенское. В Республике Коми в поселке Усадор в этом году появился новый водозабор. А в прошлом году завершилось строительство нового водовода протяженностью 3,8 километра в поселке Жешарт.

Всего же в стране до конца 2024 года введут в эксплуатацию 2188 объектов водоснабжения. На реализацию федерального проекта "Чистая вода" предусмотрено 242,6 миллиарда рублей, из которых 146,4 миллиарда составит федеральное финансирование, остальное - средства региональных бюджетов и инвесторов.

В Минстрое России подчеркивают: пройдя все этапы подготовки и потребления, вода должна возвращаться в естественную среду в очищенном виде. За это направление отвечает федеральный проект "Оздоровление Волги", реализуемый на территории 16 субъектов РФ. Вологодская область, кстати, является единственным представителем СЗФО в этой группе.

Прямая речь

Максим Егоров, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ:

- На уровне правительства была поставлена четкая, жесткая задача по соблюдению сроков исполнения федерального проекта "Оздоровление Волги", поэтому мониторинг готовности объектов и подготовки документов ведется на регулярной основе. Для снижения объема неочищенных стоков в Волгу крайне важно своевременно проходить все контрольные точки во всех регионах.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Республика Коми

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