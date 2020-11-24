В Великом Устюге готовятся к наплыву туристов

В этом году в высокий сезон с 25 декабря по 10 января вотчину Деда Мороза в Великом Устюге собираются посетить порядка 25 тысяч туристов. Путешественники уже активно навещают главного новогоднего волшебника, в гостиницах сложно найти свободные номера.

Как отмечают в правительстве Вологодской области, пандемия коронавируса повлияла на турпоток в Великий Устюг. Организованных туров с большими группами стало меньше, но кратно возросло число индивидуальных туристов, людей, которые приезжают в вотчину семьями.

Учитывая большой поток приезжих, в Великом Устюге ввели собственные правила посещения объектов гостеприимства. Например, в кафе на входе всем посетителям измеряют температуру.

Повсеместно установлен масочный режим, также в вотчине Деда Мороза временно изменили правила для посетителей, если раньше здесь можно было трогать экспонаты, то сейчас - только смотреть.

Сотрудники вотчины признаются: главная сложность - это убедить юных посетителей в том, что предписания санитарных врачей действуют в том числе и в доме главного новогоднего волшебника. Здесь стараются максимально разделять потоки посетителей, чтобы дети из разных семей не контактировали друг с другом.

Сам маршрут вотчины остался без изменений, здесь и раньше была введена потоковая система, когда посетители заходят через один вход, осматривают все залы и выходят через другой. Кроме того, в Великом Устюге стараются расширить число объектов показа, чтобы посетители не ограничивались только посещением вотчины.

Например, в этом году особой популярностью пользуется Дом моды Деда Мороза. Именно здесь великоустюгские мастерицы шьют костюмы для главного новогоднего волшебника. Примечательно, что в своей работе они используют секреты золотошвеек, которым несколько веков.

Правда, как отмечает директор Дома моды Деда Мороза Наталья Сакулина, пандемия повлияла на работу цеха, в частности, теперь, помимо кафтанов, шапок-четырехклинок и мурмолок, здесь начали шить защитные маски.

Активно идут туристы в столярную мастерскую Деда Мороза, посещают резиденцию главного новогоднего волшебника, всего в сказочной инфраструктуре порядка дюжины объектов показа. Есть также государственный Музей новогодней игрушки, где представлены елочные украшения с XIX века до наших дней. Встречаются и уникальные экспонаты, например, можно увидеть, какими игрушками украшали елку в годы Великой Отечественной войны и увидеть персонажей-прототипов Деда Мороза и Снегурочки.

Как считают в правительстве региона, благодаря большому числу объектов показа столпотворения на новогодние праздники удастся избежать.

В этом году в Великий Устюг стало очень просто добираться на поездах. С 18 ноября из Котласа по пятницам, субботам и воскресеньям стала ходить электричка. В Великий Устюг поезд прибывает в 11.30, отправляется обратно в 20.00. Появление электрички для туризма в Великом Устюге принципиально. Железнодорожные пути на родине Деда Мороза есть, но поезда здесь ходят только в конце декабря, а ближайшая крупная станция это как раз Котлас, находящийся в 70 километрах от Великого Устюга.

График электрички синхронизирован с поездами в направлении Москвы, Петербурга, Сыктывкара и Воркуты.

Кроме того, в Великий Устюг в этом году начнут летать чартеры. В частности, один из крупных международных туроператоров уже начал продажу туров на родину Деда Мороза. Трехдневное путешествие в конце декабря или в начале января по системе "все включено" при размещении в двухместном номере будет стоить 37 500 рублей на человека, те, кто хочет встретить в городе новогоднюю ночь, должны заплатить порядка 50 тысяч рублей.

Аэропорт Великого Устюга принимает и регулярные рейсы с пересадкой в Череповце из Москвы, Петербурга, Мурманска, Калининграда, Екатеринбурга.

Всего город ежегодно посещают порядка 200 тысяч туристов, Великий Устюг входит в десятку самых популярных малых городов в стране. За двадцать лет в городе выстроено 40 гостиниц, открылись десятки кафе и ресторанов. Отрасль туризма для экономики Великого Устюга является одной из основных.

Правда, как признаются в вотчине Деда Мороза, есть и сложные моменты. Главный из них - авторские права. Дело в том, что Дед Мороз как бренд запатентован и имеет все разрешительные документы. Однако каждый год на почту главного новогоднего волшебника, помимо писем с пожеланиями и поздравлениями, приходят сообщения о том, что люди заказали у Деда Мороза подарок, а их обманули, причем ответное письмо пришло не из Великого Устюга, а, например, из Владивостока.

За честное имя Деда Мороза юристы бьются в судах. Но в этом году на почте новогоднего волшебника, например, временно отказались от практики дистанционного заказа писем. Пока послание от Деда Мороза можно направить только непосредственно из Великого Устюга, но в ближайшее время такая опция появится на сайте.

Стоит отметить, что Дед Мороз плотно сотрудничает с другими волшебниками. Например, в числе его постоянных коллег - Снегурочка из Костромы, молодой морозец Паккайне из Карелии, Тол Бабай из Удмуртии, Баба-яга из Ярославской области. Недавно к ним присоединилась Сударыня из Белозерска.

В этом году, правда, каких-то совместных мероприятий с героями сказок ждать не приходится. Например, 18 ноября, в день рождения Деда Мороза, главного новогоднего волшебника все поздравляли онлайн. Виртуальным будет и традиционное путешествие Деда Мороза по городам России. Тем не менее в вотчине отмечают, что неважно, в каком формате главный новогодний волшебник будет поздравлять граждан, на качестве новогодних торжеств это не скажется.