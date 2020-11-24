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24.11.2020 12:27
Рубрика: Происшествия

В вологодской деревне при пожаре погибла многодетная мать

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области
Фото: Пресс-служба УМЧС по Вологодской области

В деревне Пучнино Чагодещенского района Вологодской области полностью сгорел одноэтажный деревянный дом многодетной семьи. Погибла мама троих детей, сообщили в пресс-службе регионального УМЧС.

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ЧП произошло рано утром. На место пожара прибыли семь единиц техники, 15 огнеборцев. В течение часа они ликвидировали открытое пламя. Дом восстановлению не подлежит, он полностью уничтожен. На пепелище обнаружили тело женщины.

По предварительным данным, в этом доме жили супруги с тремя детьми. Сейчас мужа и детей разыскивают. Специалисты устанавливают причины возгорания.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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