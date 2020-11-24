В вологодской деревне при пожаре погибла многодетная мать

В деревне Пучнино Чагодещенского района Вологодской области полностью сгорел одноэтажный деревянный дом многодетной семьи. Погибла мама троих детей, сообщили в пресс-службе регионального УМЧС.

ЧП произошло рано утром. На место пожара прибыли семь единиц техники, 15 огнеборцев. В течение часа они ликвидировали открытое пламя. Дом восстановлению не подлежит, он полностью уничтожен. На пепелище обнаружили тело женщины.

По предварительным данным, в этом доме жили супруги с тремя детьми. Сейчас мужа и детей разыскивают. Специалисты устанавливают причины возгорания.