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24.11.2020 21:58
Рубрика: Общество

Откуда у Миши взялся самокат

Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Неделя № 266(8320)
В Вологодской области реализовали необычный проект по вариативному уходу и присмотру за детьми до трех лет, которые не посещали ясли. На базе нескольких учреждений социальной сферы на время его действия создали группы кратковременного присмотра, в том числе для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, дневного пребывания, семейные.

Проект придумал благотворительный фонд "Дорога к дому". С детьми занимался педагог-психолог, воспитатели проводили развивающие занятия. Услуги в рамках проекта предоставлялись на безвозмездной основе и только детям в возрасте до трех лет из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. При этом за детьми сохранялась очередь в обычные детские сады.

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Одной из мам, которой помогли в рамках проекта, была Светлана Парамонова. Сама она была восьмым ребенком. Но с полутора лет воспитывалась в детском доме. Так получилось, что одна растит Мишу. Отец ребенка сыном не интересуется. Чтобы хоть как-то продержаться, женщина устроилась в управляющую компанию уборщицей. Пока мама мыла полы, за ее сыном присматривали соседи.

А потом она узнала, что в рамках проекта открылась группа для детей до трех лет. Так Миша и попал туда, а его мама устроилась в это же учреждение. За год в семье улучшились бытовые условия: появились мебель, одежда, игрушки. Светлана смогла частично погасить долги. А на день рождения Миши подарила ему долгожданный самокат. Через несколько месяцев ребенок смог пойти в обычный детский сад.

Кстати

Программу сертифицированных нянь продлят до 2021 года. В прошлом году в рамках проекта "Профессиональные няни - детям!" в 7 пилотных регионах создано 8 центров профподготовки нянь, обучено 277 человек. В 2020-2021 годах в проект планируется включить еще 9 регионов. Что современная няня должна знать и уметь? Все это прописано в профстандарте, разработанном в Институте изучения детства, семьи и воспитания РАО. Поменять белье и одежду ребенку, покормить и уложить спать младенца, поиграть с ним в развивающие игры, информировать родителей о самочувствии ребенка. А еще - суметь оказать первую помощь! Ребят постарше - от 1 до 3 лет - няня уже должна, к примеру, приучать самостоятельно есть, а от 3 до 7 лет - развивать их навыки самообслуживания, гигиены и многое другое.

Подготовила Ксения Колесникова

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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