Житель Колпино отпустил захваченных в заложники детей

Житель Колпино, который несколько часов назад захватил в заложники шестерых детей, добровольно сдался полиции.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Санкт-Петербурга, отпустить детей мужчину уговорил прокурор Колпинского района Северной столицы Игорь Ивкин.

Сейчас мужчину увезли в отдел полиции. Детей осматривают врачи. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, несколько часов назад стало известно, что нетрезвый мужчина, ранее состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взял в заложники шестерых детей, двоим из них он приходится отцом, еще четверым - отчимом. Никаких требований мужчина не выдвигал, но вел себя агрессивно и держал у горла одного из детей нож.