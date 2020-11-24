- Ростовская область и Краснодарский край - два главных российских зерновых региона, на долю которых приходится примерно пятая часть всего производства зерна в стране. И конечно, основные экспортные отгрузки идут через порты этих субъектов. Оба региона уже почти достигли своего предела: производить на несколько миллионов тонн больше они смогут (за счет того что постоянно улучшаются технологии), но в несколько раз увеличить урожай, конечно, нереально, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Большой потенциал сейчас есть в регионах Центрального федерального округа. Из-за изменения климата там становится теплее, но сохраняется прежний относительно высокий уровень осадков. Поэтому производство зерновых в стране будет прирастать за счет именно этих районов.

Но узкое горлышко - морские порты юга, продолжает эксперт. Нынешние мощности не позволяют за год отгрузить более 55 - 60 миллионов тонн зерна. Сейчас целый ряд инвесторов заявил о планах построить собственные терминалы и порты на берегах Азовского и Черного морей (например, Cargill инвестирует полтора миллиарда рублей в реконструкцию ростовского портового терминала). Но даже в самом лучшем случае эти проекты будут реализовываться несколько лет, а из-за замедления мировой экономики вообще непонятно, когда это будет сделано. Также государство обеспокоено возросшей активностью экспортеров и все чаще вводит ограничения на вывоз, квоты либо пошлины. Получается, одной рукой мы пытаемся нарастить экспорт, а другой искусственно его ограничиваем.

Производители масложировой продукции (второй по значимости агропродукт ЮФО) сохраняют умеренный оптимизм. Как рассказал "РГ" исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, потенциал экспорта этой группы товаров оценивается примерно в 6,2 миллиарда долларов к 2024 году.

- Пандемия не оказала сильного влияния на масложировую отрасль, но, разумеется, некоторые прогнозы мы сейчас пересматриваем. Ключевым фактором является объем переработки масличных, который напрямую зависит от их производства и экспорта. В частности, в текущем сезоне показатели экспорта растительного масла несколько снижены. Мы ожидаем, что экспорт этой категории товара составит 3,27 миллиона тонн, то есть на 30 процентов меньше, чем в 2019 - 2020 году, - отмечает эксперт.

По его словам, для регионов ЮФО наиболее перспективными рынками являются Ближний Восток и Северная Африка. Сегодня там растет потребление подсолнечного масла. По прогнозам союза, Турция, Египет и Иран войдут в топ-5 главных импортеров российского масла, наряду с Китаем и Индией с их огромными рынками.

По мнению Беляева, корректирование планов само по себе неплохо.

- Нам нужно стремиться не к большим цифрам, а к большей эффективности. Несколько лет назад США потеряли статус главного экспортера пшеницы. Но почему? Они просто перешли на более выгодную кукурузу, так сложилась конъюнктура на мировом рынке, - говорит эксперт. - И это правильная тактика. Раз мы занимаемся бизнесом, то и думать, в первую очередь, нужно не о "валовых надоях", а о прибыльности.

При этом в ближайшие годы быстрее начнет расти экспорт готовой пищевой продукции, говорят эксперты. В частности, сейчас активно развивается кондитерская отрасль, а производители рыбы, морепродуктов и целого ряда других товаров планируют удвоить поставки.

Прямая речь

Виктор Гончаров, первый замгубернатора Ростовской области:

- Мы продолжим наращивать производство зерновых, но сейчас параллельно нужно активнее расширять предприятия глубокой переработки. Стратегическая задача - поставлять на мировой рынок больше готовой продукции или хотя бы пищевых полуфабрикатов. Это позволит нам повысить маржинальность местного агробизнеса, увеличить налоговые отчисления и создать новые высококвалифицированные рабочие места в сельской местности.