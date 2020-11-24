Новости

В Японии приготовили десерт и коктейль в честь кубика Рубика 17:56
Председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин награжден премией Зворыкина 17:39
Харитонова отстранили от выступлений в Bellator по состоянию здоровья 17:33
В Петербурге возбуждено дело о захвате детей в заложники 17:33
Вакцина "Вектора" направлена в 9 клиник для выявления нежелательных реакций 17:33
В Волгограде арестован напавший на инспекторов ГИБДД водитель 17:27
Начались исследования нановакцины от коронавируса 17:22
Врачи назвали самый ранний и малозаметный симптом коронавируса 17:22
Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните премьером страны 17:18
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу миротворцев в Карабахе 17:16
Названа вероятная причина захвата детей в Колпино 17:09
IATA: Потери авиаперевозчиков могут составить 157 миллиардов долларов 16:56
Житель Колпино отпустил захваченных в заложники детей 16:48
В Киеве символически изгнали Сороса 16:48
Волгоградская область вернется к московскому времени 16:46
Канал The CW закрыл сериал про темнокожего супергероя "Черная Молния" 16:40
Минпросвещения обсуждает формат учебы во втором полугодии 16:38
Япония и Китай планируют возобновить взаимные поездки бизнесменов 16:24
В Туле скончался один из авторов РСЗО "Ураган" и "Торнадо" 16:21
В Подмосковье могут снять часть ограничений до Нового года 16:18
В США обнаружили загадочный монолит из "Космической одиссеи" 16:03
Мишустин потребовал приемлемую цену на вакцину от коронавируса 16:02
СК попросит продлить арест экс-губернатору Фургалу до марта 16:01
"Мастера гостеприимства": Получить грант за туристический креатив 15:57
Лавров: Если США сломают и договор СНВ-3, мы не видим в этом трагедии 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 17:46

В условиях форс-мажора

Минсельхоз снизил прогноз российского агроэкспорта. Почему это неплохо
Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Экономика Юга России № 264(8318)
Минсельхоз РФ решил увеличить ежегодный агроэкспорт до 45 миллиардов долларов не с 2024-го, а с 2030-го года. Специалисты объясняют это, в первую очередь, пандемией коронавируса и замедлением мировой экономики. Опрошенные "РГ" эксперты соглашаются, что первоначальные планы Минсельхоза были теоретически выполнимыми, но слишком амбициозными. Они предполагали линейное развитие всех ключевых отраслей АПК и, конечно, не учитывали нынешние форс-мажоры. При этом южные регионы, по всей видимости, все равно будут наращивать продажи опережающими темпами.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Аграрии Кабардино-Балкарии в условиях засухи смогли собрать два урожая

- Ростовская область и Краснодарский край - два главных российских зерновых региона, на долю которых приходится примерно пятая часть всего производства зерна в стране. И конечно, основные экспортные отгрузки идут через порты этих субъектов. Оба региона уже почти достигли своего предела: производить на несколько миллионов тонн больше они смогут (за счет того что постоянно улучшаются технологии), но в несколько раз увеличить урожай, конечно, нереально, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Большой потенциал сейчас есть в регионах Центрального федерального округа. Из-за изменения климата там становится теплее, но сохраняется прежний относительно высокий уровень осадков. Поэтому производство зерновых в стране будет прирастать за счет именно этих районов.

Но узкое горлышко - морские порты юга, продолжает эксперт. Нынешние мощности не позволяют за год отгрузить более 55 - 60 миллионов тонн зерна. Сейчас целый ряд инвесторов заявил о планах построить собственные терминалы и порты на берегах Азовского и Черного морей (например, Cargill инвестирует полтора миллиарда рублей в реконструкцию ростовского портового терминала). Но даже в самом лучшем случае эти проекты будут реализовываться несколько лет, а из-за замедления мировой экономики вообще непонятно, когда это будет сделано. Также государство обеспокоено возросшей активностью экспортеров и все чаще вводит ограничения на вывоз, квоты либо пошлины. Получается, одной рукой мы пытаемся нарастить экспорт, а другой искусственно его ограничиваем.

Производители масложировой продукции (второй по значимости агропродукт ЮФО) сохраняют умеренный оптимизм. Как рассказал "РГ" исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, потенциал экспорта этой группы товаров оценивается примерно в 6,2 миллиарда долларов к 2024 году.

- Пандемия не оказала сильного влияния на масложировую отрасль, но, разумеется, некоторые прогнозы мы сейчас пересматриваем. Ключевым фактором является объем переработки масличных, который напрямую зависит от их производства и экспорта. В частности, в текущем сезоне показатели экспорта растительного масла несколько снижены. Мы ожидаем, что экспорт этой категории товара составит 3,27 миллиона тонн, то есть на 30 процентов меньше, чем в 2019 - 2020 году, - отмечает эксперт.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Заброшенные сельхозземли снова вернут в оборот

По его словам, для регионов ЮФО наиболее перспективными рынками являются Ближний Восток и Северная Африка. Сегодня там растет потребление подсолнечного масла. По прогнозам союза, Турция, Египет и Иран войдут в топ-5 главных импортеров российского масла, наряду с Китаем и Индией с их огромными рынками.

По мнению Беляева, корректирование планов само по себе неплохо.

- Нам нужно стремиться не к большим цифрам, а к большей эффективности. Несколько лет назад США потеряли статус главного экспортера пшеницы. Но почему? Они просто перешли на более выгодную кукурузу, так сложилась конъюнктура на мировом рынке, - говорит эксперт. - И это правильная тактика. Раз мы занимаемся бизнесом, то и думать, в первую очередь, нужно не о "валовых надоях", а о прибыльности.

При этом в ближайшие годы быстрее начнет расти экспорт готовой пищевой продукции, говорят эксперты. В частности, сейчас активно развивается кондитерская отрасль, а производители рыбы, морепродуктов и целого ряда других товаров планируют удвоить поставки.

Прямая речь

Виктор Гончаров, первый замгубернатора Ростовской области:

- Мы продолжим наращивать производство зерновых, но сейчас параллельно нужно активнее расширять предприятия глубокой переработки. Стратегическая задача - поставлять на мировой рынок больше готовой продукции или хотя бы пищевых полуфабрикатов. Это позволит нам повысить маржинальность местного агробизнеса, увеличить налоговые отчисления и создать новые высококвалифицированные рабочие места в сельской местности.

В регионах Правительство Минсельхоз Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Ростовская область ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Мишустин пообещал не принуждать к вакцинации от коронавируса
Песков отметил сильную перегрузку системы здравоохранения
Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС