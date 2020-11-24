В 2020 году металлургические заводы России снизят производство на пять-шесть процентов относительно прошлого года. Такую оценку дал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Это несколько лучше, чем предполагали аналитики в середине года, но все равно весьма ощутимо. Причины понятны: из-за коронавирусной пандемии упал спрос на продукцию практически всех отраслей, от строительства до производства станков, техники и оборудования. В результате с января по сентябрь включительно выплавка стали снизилась в целом в стране чуть более чем на процент, а ее потребление - на 2,4 процента. Потребление готового проката упало на 4,5 процента.

В 2021-м сохранится отрицательная динамика, считают опрошенные "РГ" специалисты. Впрочем, на юге страны ситуация в следующем году может быть лучше, чем в целом в стране. Во-первых, возможные ограничения на экспорт лома заставят местные заготовительные компании переориентироваться на внутренний рынок, а на металлургических заводах рассчитывают на активизацию закупок готовой продукции за рубежом (в основном в Турции).

Ситуация на рынке металла сейчас как никогда напряженная, говорят бизнесмены. Сбор лома внутри страны и так падает из-за пандемии. Некоторые заводы на юге нашли выход в импорте лома из стран ЕАЭС, но в июне Казахстан ограничил вывоз своего лома по железной дороге (в 2018 году уже были ограничения на вывоз автомобильным транспортом). А эта страна обеспечивала более 90 процентов российского импорта сырья.

Кризис усугубляет конкуренцию на всех уровнях, начиная с самого низового, сети ломозаготовительных контор. Еще пять-семь лет назад этот бизнес приносил колоссальные доходы. Но сейчас бороться за место под солнцем стало труднее. Яркий пример тому - разгорающийся скандал в Ростовской области. Одна из местных заготовительных компаний брала со своих сотрудников расписки о займе в 250 тысяч рублей. И выдавала "агентам" наличку на руки для покупки лома. Руководство утверждало, что таким образом фирма пытается защититься от возможного воровства. Теперь же они начали требовать со своих подчиненных деньги по этим распискам, хотя, по словам работников, они все деньги фирме вернули.

- Ситуация крайне запутанная. Вся эта отрасль работает с наличкой, не исключаю, что там просто отмывались средства. Нам еще предстоит во всем разобраться, но, по предварительным данным, каждый менеджер в сутки мог получать на руки до миллиона рублей. Как и куда распределялись денежные потоки, пока неясно, - рассказал "РГ" юрист ростовской коллегии адвокатов "Гамбит" Алексей Дягай. - Я не исключаю, что фирму решили банкротить и напоследок просто обобрать всех, кого только можно.

Несколько лет назад налоговые органы начали проверку отрасли на юге. И многие предприниматели заявили, что работать по-белому они не могут. Даже "чистые" компании испытывают определенные трудности.

- Я закрыл бизнес еще четыре года назад, но меня все равно сейчас таскают на допросы в следственный комитет - якобы мы занимались махинациями при экспорте лома, - рассказал "РГ" на условиях анонимности один из бизнесменов. - Это не так, мы работали исключительно по закону. Через пару лет вместо многих конкурирующих между собой компаний мы получим два-три "монстра", которые поделят рынок и будут фактически монополией. Не думаю, что кто-то от этого выиграет.

В отраслевых СМИ и на металлургических форумах сейчас активно обсуждают возможное введение квоты на экспорт лома черных и цветных металлов. Она будет разной, в зависимости от ситуации в том или ином регионе. Субъекты ЮФО, по идее, должны получить самые маленькие квоты. Из-за близости портов здесь практически весь лом вывозится за рубеж, много заводов недозагружено.

Как писала "РГ", еще в 2016 году представители нескольких крупных металлургических компаний ЮФО обратились к федеральным властям с просьбой каким-то образом ограничить вывоз сырья из России. Свою позицию они объясняли так: трейдеры и экспортеры при продаже металла за рубеж используют черные схемы и уходят от налогов с использованием офшоров. На рынке возникла абсурдная, на первый взгляд, ситуация: наши заводы предлагали цены выше, чем турецкие, но трейдеры все равно предпочитали работать на заграницу. Как поясняли тогда специалисты, просто в официальных договорах с турками прописывались липовые, заниженные суммы, а разница между реальной и "бумажной" стоимостью переводилась на закрытые счета. Тогда обсуждалась идея ввести "экологический сбор" на экспорт лома (при хранении на базах и перегрузке на корабли он действительно загрязняет окружающую среду). Это позволило бы направить деньги на поддержку экологических программ и несколько поубавило пыл экспортеров лома. На такой шаг власти не пошли, но сегодняшние квоты, судя по всему, - вопрос принципиально уже решенный.

Еще одной хорошей новостью для металлургических заводов стала резкая активизация спроса со стороны турецких производителей стали. Цены на квадратную заготовку превысили 435 долларов за тонну. В результате благодаря квотам и спросу на сталь на мировом рынке Россия, возможно, действительно сократит поставки сырья и начнет наращивать экспорт металлических полуфабрикатов и готовой продукции с повышенной добавочной стоимостью.