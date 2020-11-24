При этом администрация города обещает демонтировать старые дома за свой счет, прежде чем отдаст землю под застройку.
А на их месте строительные компании возведут здания делового назначения, декорированные "под старину", чтобы не менять облик исторического центра.
- Аварийные объекты разделят на две категории, - рассказал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. - Первая - это объекты культурного наследия. Их нельзя снести, можно только привести в первозданный вид. Не каждый инвестор возьмется за такую работу. Поэтому идет речь о том, чтобы передать здания федеральным органам, которым требуются помещения. Вторая категория - здания, не являющиеся объектами культурного наследия. Мы их снесем. На их месте должны появиться дома, которые как минимум будут не хуже исторических. Никакого хай-тека, только стилистика XIX - начала XX века.
Всю документацию для застройки разработают до весны следующего года.