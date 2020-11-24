Участки в центре Ростова под аварийными домами городские власти планируют отдать частным инвесторам. Здания, не признанные объектами культурного наследия, будут снесены.

При этом администрация города обещает демонтировать старые дома за свой счет, прежде чем отдаст землю под застройку.

А на их месте строительные компании возведут здания делового назначения, декорированные "под старину", чтобы не менять облик исторического центра.

- Аварийные объекты разделят на две категории, - рассказал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. - Первая - это объекты культурного наследия. Их нельзя снести, можно только привести в первозданный вид. Не каждый инвестор возьмется за такую работу. Поэтому идет речь о том, чтобы передать здания федеральным органам, которым требуются помещения. Вторая категория - здания, не являющиеся объектами культурного наследия. Мы их снесем. На их месте должны появиться дома, которые как минимум будут не хуже исторических. Никакого хай-тека, только стилистика XIX - начала XX века.

Всю документацию для застройки разработают до весны следующего года.