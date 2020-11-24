"Мастера гостеприимства": Получить грант за туристический креатив

Способствовать развитию туристической отрасли России призван всероссийский конкурс "Мастеров гостеприимства". С его помощью талантливые работники сервиса, ресторанного бизнеса и других креативных специальностей смогут реализовать свои проекты.

Торжественное открытие II сезона "Мастеров гостеприимства" состоялось 17 ноября в Москве. В нем приняли участие представители общественных организаций, руководители федеральных ведомств и партнеры проекта, а также финалисты прошлого сезона. Необходимо отметить, что в первом сезоне конкурса участвовали более 20 тысяч человек из 85 регионов России.

К примеру, фотограф из Владикавказа разработал проект для поклонников пешего туризма "Открывая Аланию", предполагающий создание мобильного приложения с электронной картой наиболее зрелищных маршрутов: Верхние Кармадонские ванны, водопад Галдоридон, ледник Тана, Кельское озеро и т.д. А привлечь туристов в Дагестан поможет проект международного фестиваля "Плов - это вам не рисовая каша". Кулинарное состязание будет проходить в знаменитом Сулакском каньоне на берегу реки Сулак. Главное кулинарное блюдо - готовят не отдельные повара, а команды туристов. Жюри фестиваля оценивает способ приготовления, подачу и вкус блюда.

Экспертов из Ростуризма заинтересовали три проекта - "Байкал драгоценный", направленный на комплексное развитие туризма, "Заслуженный отдых" - для организация выездных экскурсионных туров для людей старшего возраста и тематический парк "Великие северные экспедиции - русская Арктика и Антарктика". Он предполагает создание в Ленинградской области модульного туристического образовательного центра-диорамы для сохранения подвигов первопроходцев и истории освоения северных земель. Кстати, данные проект получил положительную оценку и экспертов Российского географического общества.

В итоге победителями I сезона "Мастера гостеприимства" стали 62 человека из 29 регионов страны. Помимо грантов и стажировок в ведущих туристических компаниях России, финалисты получили возможность развивать проекты вместе с наставниками - успешными рестораторами и отельерами, лидерами и экспертами туристической отрасли.

Фото: Пресс-служба ООО "БрендХаус"

А стартовавший II сезон "Мастеров гостеприимства" обещает быть еще гораздо более интересным. Инициатор проекта, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров подчеркнул, что конкурс проводится с расчетом на то, чтобы участники уже летом 2021 года смогли претворить "добытые здесь идеи" в жизнь.

Уже запущен специальный трек "Мастера гостеприимства. Студенты". Он будет проводиться совместно с Росмолодежью для учащихся российских вузов. Участники трека - будущие отельеры, рестораторы и специалисты в сфере туризма будут соревноваться на площадках университетов, где есть профильные специальности.

Изменения пройдут и в общей оценке конкурсантов. Если в прошлом году участники решали игровые кейсы, то в этом им нужно погрузиться в региональную специфику и решать реальные задачи развития внутреннего туризма в разных уголках страны.

Среди других нововведений - увеличение грантов победителям конкурса, обновится пул наставников проекта и города для проведения полуфиналов. Если участников первого сезона гостеприимно принимали Сочи, Самара, Тула, Уфа, Пятигорск, Ялта, Салехард и Калининград, то в нынешнем сезоне будет объявлен конкурс среди городов на право проведения очных этапов.

Главное

Подать заявку может любой совершеннолетний гражданин России на сайте конкурса "Мастера гостеприимства" до 15 января 2021 года. После регистрации нужно представить конкурсной комиссии видеовизитки своего города и региона. Конкурсанты будут проходить онлайн-тестирование: дистанционный этап конкурса запланирован на январь-февраль 2021 года. Конкурсанты, которые успешно справятся с этим заданием, будут приглашены на очные полуфиналы. Затем им предстоит защита своих проектов, а после - финал конкурса.