Патрушев: В Крыму заблокировали более 1,6 тысячи экстремистских ресурсов

В настоящее время не ослабевают попытки дестабилизации общественно-политической обстановки путем распространения с территории иностранных государств информации антироссийского характера, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Навязывается идеология радикального национализма и сепаратизма", - отметил Патрушев.

Кроме того, по его словам, в условиях глобального доминирования всемирной сети применяются методы манипулирования сознанием людей путем информационно-психологического воздействия на них, в том числе за счет фейковой информации, в распространение которой зачастую вовлекаются различные блогеры.

Поэтому, по мнению секретаря Совбеза, важно противодействовать и не допускать распространения в интернете ложной и деструктивной информации. В качестве примера он привел то, что в этом году в Крыму было заблокированы более 1,6 тысячи интернет-ресурсов, содержащих информацию экстремистского характера.

В то же время, считает Патрушев, важно обеспечить активное использование информационных технологий в интересах сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей народов России. А также расширить в Крыму сеть отечественного телерадиовещания.