Председатель Анапского районного суда скончался от COVID-19

52-летний председатель Анапского районного суда Андрей Фомин в понедельник вечером умер в одной из больниц Краснодара. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

О причинах смерти в ведомстве не сообщили, но, как рассказали коллеги Фомина в Анапе, Андрей Владимирович был госпитализирован из-за инфицирования коронавирусом. Сначала его лечили анапские медики, а затем в тяжелом состоянии судья был переведен в одну из больниц Краснодара. Здесь в течение нескольких дней врачи боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось.

12 декабря Андрею Фомину исполнилось бы 53 года. 30 из них он отдал работе в органах прокуратуры и суда. В течение десяти лет - с 2007 по 2017 год - был председателем Анапского городского суда, а последние три года возглавлял районный суд города-курорта.

Андрей Фомин - участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, кавалер ордена Мужества.