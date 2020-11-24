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24.11.2020 11:29

Правило хорошего картона

Производители бумажной тары ориентируются на локальный рынок
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 264(8318)
Производители бумажной упаковки Волгоградской области заверяют, что существующих запасов на складах хватит для их заказчиков на пару месяцев, даже если из-за коронавируса введут более строгие ограничения, которые могут сказаться на логистике.

Для производителей сельскохозяйственной, кондитерской, химической и других видов продукции важно не только выпустить собственный товар, но и упаковать его. В этом помогает внутрирегиональная кооперация. Если сырье в Волгоградскую область завозят извне, то коробки и бумажные мешки делают уже местные компании.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Так, для волгоградской фирмы, занимающейся изготовлением мешков, бумагу поставляют Котласский и Сегежский комбинаты. Предприятие занимается продажей упаковки в своем регионе и в Ростовской области.

- Ярко выраженной сезонности у нас нет. Во время первого всплеска коронавируса в марте-апреле уменьшилось и количество заказов, и их объемы. После этого стали закрываться микропредприятия. Восстановления пока не наблюдается, - рассказал "РГ" директор торгового дома Александр Иванченко. - Остался только средний и крупный бизнес, благодаря которому мы и держимся. Наше дело может служить лакмусовой бумажкой состояния экономики. Сначала падает потребление, потом снижаются заказы производителей. Мы это ощущаем с опозданием на полтора-два месяца.

Волжский комбинат строительных материалов выпускает преимущественно гофрокартон. В коробках из него, например, поступают в магазины помидоры и огурцы. Предприятие ориентировано, прежде всего, на местный рынок, поэтому удовлетворяет потребности волгоградских заказчиков. Бывают также поставки в Ростовскую и Астраханскую область. Но транспортное плечо обычно не превышает 600 километров. При этом у руководства нет в планах выхода в другие регионы или тем более на экспорт. Логистические расходы делают такую торговлю менее прибыльной. Расширять сбыт планируют за счет все того же волгоградского бизнеса.

- Мы работаем со всеми крупными предприятиями области. У нас обширная номенклатура, - говорит директор комбината Андрей Зубарев. - Заказов хватит. Производство расширяется. Например, открывается новое предприятие, которое занимается глубокой заморозкой овощей. Мы ведем с ним предварительные переговоры. Видим потенциал химических компаний, производителей соков и овощей. Крупные предприятия всегда имеют несколько поставщиков. Мы, конечно, являемся у них не единственными, но наша задача - получить максимальную долю. Когда только начинали работать, сразу определили свой рынок сбыта.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Волжане работают с 60 - 70 контрагентами, большинство из которых имеет волгоградскую прописку. Предприятие изготавливает свыше четырех миллионов квадратных метров гофрокартона в месяц. Резервы есть, так как сегодня загрузка составляет 2,5 - 3 миллиона квадратов. Разработан вариант модернизации, который позволит еще увеличить мощность. Для этого потребуется ввести четвертую линию.

Клей на основе кукурузного крахмала делают на самом комбинате, а картон закупают в Марий-Эл, Чувашии, Калужской и Вологодской области. Сырье доставляется издалека. С началом ограничений, вызванных пандемией, комбинат вошел в число предприятий, которые не остановили свою деятельность. Перебоев не было. Апрель и май, которые для значительной части бизнеса выдались крайне тяжелыми, для волжан обернулись увеличением продаж на 20 процентов, так как в эти месяцы люди соблюдали самоизоляцию и был некоторый рост потребления.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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