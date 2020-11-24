В Ростове назревает новый транспортный коллапс. У пяти крупных перевозчиков могут изъять более двухсот автобусов из-за накопившихся в период пандемии долгов по лизинговым платежам. Если процесс изъятия автобусов начнется, горожанам придется часами мерзнуть на остановках в ожидании транспорта. Какие меры предпринимают власти, чтобы не допустить этой ситуации?

В Ростовской области почти все транспортные компании понесли большие убытки из-за коронавируса. Несколько месяцев на многих маршрутах пассажиропоток составлял всего около пяти процентов.

Даже в окружной столице загруженность общественного транспорта в период самоизоляции была от 10 до 20 процентов. При этом транспортники, согласно госконтрактам, должны были выпускать в рейсы автобусы и троллейбусы с прежней регулярностью, иначе к ним применялись штрафные санкции. Поэтому перевозчики накопили долги за горюче-смазочные материалы и запчасти, по зарплате, налогам и лизинговым платежам.

- Не можем рассчитаться по лизингу. Общий долг предприятия вместе с заработной платой составил 13 миллионов рублей, - сетовал еще несколько месяцев назад директор "Дон-авто" Олег Денисов.

На большинстве других автопредприятий Дона ситуация была та же. С тех пор она не стала лучше. Поэтому весной после переговоров руководства области с лизинговыми компаниями перевозчики получили отсрочку на уплату платежей до первого октября, но не безвозмездно.

- Московская лизинговая фирма согласились отсрочить наши платежи, но начислила, как и коллегам, дополнительные проценты, - пояснили в автотранспортном предприятии №5 Ростова-на-Дону.

Власти региона и Ростова обещали разработать программы поддержки автотранспортных предприятий, чтобы стабилизировать их финансовое положение. Из областного бюджета минувшей весной предоставили на выплату жалования персоналу 94 миллиона рублей. А недавно соглашения на получение в качестве субсидии около 66 миллионов рублей были заключены еще с 26 перевозчиками. Но заплатить образовавшиеся долги по лизингу предприятиям пассажирского автотранспорта это не поможет.

Одна из лизинговых компаний (в Ростовской области их около восьми, а в лизинг приобретено примерно 700 автобусов) направила в правительство региона письмо. В нем говорится, что изъятие автобусов - крайне нежелательная мера, но машины предоставлены в лизинг за счет банковского финансирования, следовательно отсрочки больше не будет, долги нужно отдавать.

Вопрос: где взять средства? Перевозчики утверждают, что сейчас началось очередное снижение пассажиропотока. В депутатской комиссии по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности думы Ростова-на-Дону рассказали, что по сравнению с сентябрем в ноябре пассажиров стало меньше на 40 процентов.

Но если предприятиям выплатят средства за перевозку льготников, которые ездят не по электронным картам, а по бумажному удостоверению (таких в Ростовской области еще много), это поможет выбраться транспортным компаниям из долговой ямы.

Речь идет о возмещении стоимости проезда в общественном транспорте льготных категорий граждан за прошлый и нынешний год. Их количество можно посчитать, так как ежегодно осенью и весной ведется сбор данных о пассажиропотоке.

Прямая речь

Магомед Дарсигов, председатель комиссии по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности Ростовской городской думы:

- С лизинговым агентством, которое намерено изъять у ростовских предприятий автобусы, ведут переговоры представители областного министерства транспорта и администрации Ростова-на-Дону. Будем надеяться, ситуация благополучно разрешится. Что касается поддержки, которая была предоставлена пассажирским перевозчикам из областного бюджета, ею смогли воспользоваться лишь малые и средние предприятия. Крупные оказались за бортом. Но в федеральном правительстве не раз шла речь о выплате субсидии предприятиям общественного транспорта на возмещение долгов по лизинговым платежам, образовавшимся в связи с пандемией.

Справка "РГ"

По сравнению с доковидным периодом в Ростовской области произошло сокращение автобусных рейсов и маршрутов: из 221 междугородного осталось 210, из 316 пригородных - 314, из 857 муниципальных - 803.