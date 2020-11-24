Трех жителей Новороссийска будут судить за убийство с разбоем

Трое жителей Новороссийска от 18 до 20 лет обвиняются в краже и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и сопряженном с разбоем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в конце мая 2019 года 20-летний фигурант в Анапе, во дворе многоквартирного дома, похитил из автомобиля "ВАЗ-2107" карбюратор и автомагнитолу и скрылся с места преступления, причинив имущественный ущерб потерпевшему в сумме 4,5 тысячи рублей.

В начале ноября 2019 года он же в одном из кафе Новороссийска похитил из кошелька знакомого ему мужчины банковскую карту, с которой снял более 80 тысяч рублей.

А в конце ноября прошлого года в Новороссийске он, а также двое его знакомых совершили разбойное нападение на ранее знакомого им мужчину по месту его жительства, похитив имущество на общую сумму более 30 тысяч рублей. Во время нападения на 67-летнего потерпевшего фигуранты нанесли ему множественные удары ногами, кулаками, рукоятью пневматического пистолета по голове, причинив смерть.

Как уточнили в пресс-службе краевого СК, тело погибшего днем 30 ноября 2019 года обнаружила его родственница, придя к нему домой, о чем и сообщила в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки фигурантов задержали.

Обвиняемые частично признали свою вину. Их заключили под сражу. Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд. За наиболее тяжкое преступление им грозит от восьми до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.