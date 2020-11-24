В Крыму в ДТП с троллейбусом погибли четыре человека

В Республике Крым на Ангарском перевале в результате ДТП с участием междугородного троллейбуса и легкового автомобиля погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служб МВД по РК.

- По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с троллейбусом, поднимающимся к перевалу, - уточнили в МВД. - В ДТП погибли четыре мужчины, находившиеся в легковушке. В троллейбусе никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка. Возможно, автокатастрофе способствовали неблагоприятные метеоусловия - сегодня на полуострове с утра идет дождь.