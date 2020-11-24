В Волгограде арестован напавший на инспекторов ГИБДД водитель

Напавший с монтировкой на сотрудников ГИБДД 35-летний житель Волгограда арестован на два месяца. Выездное заседание Дзержинского районного суда прошло в больничной палате, где находится раненный при задержании мужчина.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, инцидент произошел 21 ноября. Патруль ГИБДД обнаружил автомобиль ВМW с недействительными номера. Кроме того, водитель машины совершил обгон с нарушением правил дорожного движения.

При задержании правонарушитель напал на сотрудников ГИБДД с металлическим прутом и нанес несколько ударов по голове старшему лейтенанту полиции.

Пресекая преступные действия агрессивного водителя, напарник пострадавшего сотрудника МВД начал стрелять из пистолета ПМ, и ранил нападавшего в ногу. Мужчине инкриминируется совершение преступления по статье 318 УК РФ "Применение в отношении представителя власти насилия".