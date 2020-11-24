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24.11.2020 23:40
Рубрика: Общество

Сколько ждать новоселья?

Восемь сирот из Новочеркасска отсудили у администрации свое право на жилье
Текст: Александр Гавриленко (Ростовская область)
Российская газета - Неделя № 266(8320)
После пяти лет злоключений 26 выпускников детского интерната Ростовский областной суд наконец окончательно подтвердил право восьми сирот из Новочеркасска на благоустроенное жилье. Все это время городские власти пытались насильно вселить их в наспех нарезанные "квартиры" в здании 1962 года постройки, неблагоустроенные и опасные для здоровья. Чтобы добиться положенных по закону квартир, ребятам пришлось просить помощи юристов, губернатора и "Российской газеты".
Вероника с семьей поблагодарили «Российскую газету» за помощь. Они, наконец-то, получат квартиру. Фото: Фото из архива семье Вероники Вероника с семьей поблагодарили «Российскую газету» за помощь. Они, наконец-то, получат квартиру. Фото: Фото из архива семье Вероники
Вероника с семьей поблагодарили «Российскую газету» за помощь. Они, наконец-то, получат квартиру. Фото: Фото из архива семье Вероники

Потолок ледяной

После публикации "Российской газеты" в 2016 году о новочеркасских сиротах узнала вся страна.

История эта началась еще летом 2015 года, когда администрация Новочеркасска купила по муниципальному контракту 26 квартир для предоставления их детям-сиротам. Стоимость контракта оказалась немаленькой - 24,5 миллиона рублей.

Одним из условий контракта была газификация квартир. Каково же было удивление новоселов, когда в обещанных квартирах газа не обнаружилось. Весь микрорайон газифицирован, а сиротский дом в его центре - нет. Причем подземный газопровод был подведен к самому фундаменту. Но это были не все сюрпризы старостройки. Отделка была такая дешевая, что начала отваливаться от стен в первый же месяц. Часть работ строители вообще не доделали. Вместо ванн стояли душевые поддоны, которые из-за низкого качества прогибались, водопроводные трубы почти сразу же начали протекать. А когда пришли осенние холода, дом стал промерзать и стены квартир покрылись конденсатом и черной плесенью.

Сироты обратились в администрацию за помощью, но там на их жалобы реагировать не захотели - мол, радуйтесь, что вам вообще что-то дали. Тогда они пошли к адвокатам.

Столовая прошлого века

Юрист Леонид Новиков, который взялся помочь ребятам бесплатно, практически сразу выяснил, что дом, якобы новый и сделанный специально для сирот, - это бывшая колхозная столовая 1962 года постройки. Чиновники присвоили зданию новый адрес (видимо, чтобы замести следы), но местные жители подтвердили корреспонденту "РГ", что столовую строили еще при Хрущеве. Нам также удалось найти это здание на панорамах улицы 2000-х годов. Администрация настаивала, что все сделано по закону. То, что зданию полвека, чиновников не смущало: как пояснил тогдашний директор департамента строительства, дом полностью реконструирован и в 2014 году заново введен в эксплуатацию. А потому может считаться новым. Правда, после вмешательства адвоката и публикации в "РГ" ("Барак обмана", "РГ" N 14 от 25.01.2016 года) чиновник вместе с начальником управления архитектуры был осужден за превышение должностных полномочий. Губернатор обрушился с критикой на поведение городских чинов.

Отступные для сироты

- Бывший мэр до последнего отказывался признавать наличие проблемы. Более того - после того как дело получило федеральный резонанс, на детей стали выходить определенные лица и предлагать им деньги, лишь бы они отказались от своих претензий. Предлагали копейки и угрожали, что через суд они вообще ничего не получат, - вспоминает адвокат. - В итоге из 26 детей 18 отказались от своих претензий. Представьте, на них надавили так, что они перестали верить в справедливость возможного решения, и за это им дали от 30 до 100 тысяч рублей. "Мне тоже предлагали деньги, чтобы я согласилась и приняла квартиру. Но у меня двое малолетних детей-аллергиков, а зимой там жить невозможно, все промерзает, да и плесень везде. Мне туда детей нельзя было", - рассказала Вероника, одна из девушек-сирот.

После "реставрации" бывшая колхозная столовая по адресу: улица Казачья, 8/3 получила новый адрес — Центральная, 7. Фото: Из архива семьи Вероники

Суды растянулись еще на два года, многие уже перестали надеяться на благополучный исход. Но вот в середине ноября решение суда о предоставлении благоустроенных квартир детям-сиротам (тем, кто не отказался от своих требований) вступило в законную силу. Это та самая "окончательная бумажка", от которой городским властям теперь не отмахнуться. К слову, этот прецедент заставил областную прокуратуру проверить и другие муниципалитеты. И правоохранительные органы нашли немало похожих нарушений, это стало поводом для возбуждения уголовных дел в отношении целого ряда должностных лиц муниципалитетов и недобросовестных застройщиков.

После скандала глава города тоже покинул свой пост. А нынешнее руководство, судя по всему, сделало правильные выводы. Буквально накануне стало известно, что в декабре ключи от долгожданных квартир на улице Поворотной получат 45 выпускников детских домов Новочеркасска, еще 104 человека планируется заселить в жилой комплекс на улице Пляжной в первых месяцах 2021 года. Правда, наших горемык в этих списках пока нет. "РГ" будет следить, когда чиновники выполнят решение суда.

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