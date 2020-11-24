Жители южных регионов все чаще ремонтируют бытовые приборы, компьютеры и автомобили. Спрос рождает предложение: умение чинить технику становится основным или дополнительным источником заработка.

Осенью нынешнего года в среднем по России небольшую бытовую технику (микроволновки, кухонные комбайны) отдавали мастерам на 73 процента чаще, чем год назад, а крупную (холодильники, стиральные машины и тому подобное) - на 43 процента. На юге эта тенденция тоже очень заметна. Так, в Краснодарском крае привести в порядок мелкие бытовые приборы решают на 81 процент чаще, чем год назад, а крупные - на 44. В Ростовской области - на 72 процента и на 22 соответственно. Такую статистику предоставили аналитики сервиса "Авито Услуги".

Это связано, прежде всего, с приостановкой работы заводов в Китае, которые поставляли относительно дешевые товары, а также с ростом курса доллара и цен на новую технику. В основном эти причины привели к тому, что в самоизоляции граждане направили освободившееся время и силы в новое русло: сегодня они налаживают быт.

Переход к удаленной работе и учебе заставил многих отремонтировать домашние компьютеры, аудиосистемы, обновить программное обеспечение. Компьютерную технику тоже стали чинить чаще: в Ростове-на-Дону - на 32 процента, в Краснодаре - на 21.

С одной стороны, у людей появилось больше свободного времени, чтобы заняться починкой имущества после отмены карантинных ограничений, а с другой - денег стало меньше. К тому же нагрузка на технику возросла, и многие постарались побыстрее решить возникающие проблемы, чтобы не остаться с неработающими приборами в случае нового карантина. Осенью 2020 года пик спроса прошел и интерес к ремонту немного уменьшился: те, кто хотел, к этому моменту уже успели починить всю технику.

Автолюбители приступили к ремонту уже после окончания жестких карантинных ограничений. Спрос на услуги автосервиса в Краснодаре вырос за год на 69 процентов, в Ростове-на-Дону - на 63 процента.

Выросло и количество предложений починить бытовую технику. Многие специалисты решили монетизировать навыки и подработать таким способом. В качестве подработки популярен ремонт компьютерной техники: количество объявлений компьютерных мастеров-краснодарцев увеличилось на 63 процента по сравнению с прошлым годом, ростовчан - на 93 процента. Этому способствовал не только "высокий сезон" - начало учебного года, но и новый переход на дистанционное обучение в школах, колледжах и вузах, а также перевод части сотрудников на удаленку.

В среднем в стране предложений по ремонту бытовой техники увеличилось на 94 процента.

Комментарий

Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов сайта "Авито Услуги":

- Осознанное потребление - один из трендов последних лет, который укрепился в пандемию. Ремонт техники перестал казаться сложной задачей, так как у людей появились несколько свободных часов, потому что не надо ехать в офис, и возможность найти мастеров недалеко от дома на онлайн-платформах. Спрос стимулирует предложение: чем больше выбор мастеров, тем легче найти "своего". Онлайн-платформы в этой ситуации помогают специалистам найти подработку и привлечь клиентов, а популяризация режима для самозанятых, который в 2020 году распространился на новые регионы, дает возможность быстро зарегистрироваться в новом статусе и начать работать на себя.