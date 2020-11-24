Артему и Кириллу Верзаковым по 23 года. Они родились и выросли в поселке Ачит. Окончили школу с золотыми медалями, поступили в Екатеринбурге на бюджетное отделение Уральского экономического университета: Кирилл - по профилю "Управление недвижимостью", Артем - на международный менеджмент. Отучились и, вместо того чтобы найти работу по специальностям, стали блогерами. Ребята снимают короткие пародии на мультфильмы и выкладывают их в своем аккаунте в "ТикТоке". У Верзаковых семь миллионов подписчиков и заказы на рекламные ролики для брендов и знаменитостей. Недавно уральцы, заработавшие за год более двух с половиной миллионов рублей, попали на седьмую строчку рейтинга журнала Forbes.

У вас высшее экономическое образование, интересные специальности. Как вышло, что вы пошли в блогеры?

Кирилл: В школе мы много читали Роберта Кийосаки и других авторов, и у нас сформировалась установка: работать нужно только на себя, наемный труд не для нас. Уже на втором курсе института создали свой бизнес - торговали товарами из Китая. Сначала сами развозили, позже наняли курьерскую службу. Потом закрыли дело, поскольку не могли отвечать за качество. Искали что-то новое и придумали заняться выжиганием портретов.

Откуда взялась идея?

Артем: Наткнулись на нее случайно в Интернете. Думали, портреты выжигают вручную, а потом узнали, что это делают с помощью специального оборудования. Заказали станки и стали работать.

Кирилл: Пошло неплохо, этот бизнес кормил нас несколько лет. Со временем решили, что нужно наращивать число клиентов. Хотели действовать через блогеров, но поняли: слишком дорого. Поэтому и возникла идея создать собственный блог.

Почему именно "ТикТок"?

Кирилл: Сначала рассматривали "Инстаграм", но без денег там не развиться. Поэтому и пошли в "ТикТок". Сняли несколько смешных видеороликов, выложили - и взлетело! К формату пародий на мультфильмы пришли опытным путем: экспериментировали с разными подачами. Оказалось, именно эта востребована аудиторией.

Артем: Первые ролики мы выложили 26 июня 2019 года, и уже через сутки у нас было восемь тысяч подписчиков, через месяц - 70 тысяч, через три - первый миллион.

Кирилл: Мы увидели, что блог стал приносить нам больше денег, чем выжигание портретов, поэтому на время заморозили бизнес и с головой ушли в блогерство.

То есть вашей целью были деньги?

Кирилл: Да, только деньги.

А зачем они вам?

Артем: Чтобы обрести финансовую независимость, прийти в магазин и не смотреть на ценник. И мы этого, в общем, достигли.

Кирилл: Недавно мы осознали, что прошли все ступени по пирамиде Маслоу, кроме самой верхней. Деньги позволяют удовлетворять физиологические потребности, потребность в безопасности. Потребность в любви тоже закрыта - нас любит аудитория, признание тоже есть - о нас даже Forbes пишет. Остался самый верх пирамиды - самореализация. На наш взгляд, здесь мы его не закроем. В скором времени намерены переключиться на другую деятельность.

Вернетесь в бизнес?

Артем: Думаем поменять формат блога: рассказывать о саморазвитии, пытаться продвигать какие-то конструктивные идеи, потому что, откровенно говоря, в "ТикТоке" огромное количество пользователей, которые позиционируют себя как деградировавшие личности, хотя в действительности, уверены, таковыми не являются. Они порой предлагают низкосортный контент, востребованный зрителем.

Почему так происходит?

Кирилл: Наверное, такой контент легко усваивается. А спрос, как известно, рождает предложение. Мы постарались найти нейтральный формат, заставить людей просто улыбнуться.

Кем видите себя лет через десять?

Кирилл: Успешными бизнесменами. В ближайшие пять лет должны попасть в список Forbes уже не как блогеры, а как предприниматели.

Ключевой вопрос

К чему вы стремитесь?

Артем: Если раньше нашей целью были деньги, то сейчас важнее реализовать себя, делать что-то полезное для общества. Наш блог с пародиями - лишь способ заработать относительно легко и быстро. Мы привыкли много работать. Когда начинали портретный бизнес, буквально жили в мастерской: один занимается заказом, второй спит. Не думаю, что у кого-то есть желание трудиться на износ, если можно быстро достичь результата. Просто не каждый представляет, как к нему прийти.