Челябинские врачи спасли обварившегося кипятком младенца

Новости

Минпросвещения: Все начальные классы учатся в очном формате 14:43
Медведев предложил разработать законопроект о самозанятых 14:40
Патрушев: В Крыму заблокировали более 1,6 тысячи экстремистских ресурсов 14:24
Испанского премьера обязали объяснить использование правительственного самолета 14:22
В Москве внедорожник сбил четырех пешеходов 14:18
Голикова: Коек для пациентов COVID-19 не хватает в шести регионах 14:15
Названы победители международной премии "Эмми" 14:15
Италия призвала ввести общеевропейский запрет на лыжный отдых 14:09
Бойцы Харитонов и Яндиев отказались от претензий друг к другу 14:03
Посол Китая передал Лукашенко наилучшие пожелания от Си Цзиньпина 14:02
Авторы сериала про перевал Дятлова подадут в суд на адвоката фонда группы 13:57
В России обезврежена этническая группировка фальшивомонетчиков 13:54
МИД РФ: Москве и Вашингтону надо убрать "грязь в отношениях" 13:53
В Колпино мужчина захватил в заложники шестерых детей 13:43
Трутнев: Мы ежедневно работаем с инвесторами, которые пришли на Дальний Восток 13:39
Крис Коламбус рассказал о третьей части "Гремлинов" 13:36
Анна Попова рассказала об иммунитете к COVID-19 13:35
Патрушев: В этом году в Крыму было предотвращено четыре теракта 13:31
В Кремле отметили рост смертности из-за пандемии 13:30
Избитый актер Павел Прилучный сразу позвонил бывшей жене 13:29
В Эстонии ужесточили карантинные меры 13:18
"Маша и Медведь" становится самым востребованным детским шоу в мире 13:16
Песков: Путин не может быть добровольцем в вакцинации от COVID-19 13:15
Назван самый популярный новый сериал Netflix 13:08
В апельсинах нашли вещество для защиты от коронавируса 13:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 13:36
Рубрика: Общество

Челябинские врачи спасли обварившегося кипятком младенца

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы спасли жизнь восьмимесячному младенцу, уронившему на себя кастрюлю с кипятком. Малыш получил 55-процентные ожоги тела, сообщили во вторник в пресс-службе медучреждения.

Фото: iStock
В Тюмени хирурги перекроили сердце младенцу с редчайшей патологией

Состояние ребенка, доставленного в Челябинск бортом санавиации, было критическим. Прогнозов по его состоянию никто не давал. Опасными для малышей в возрасте до года считаются ожоги свыше 20 процентов тела. С учетом площади и глубины повреждений, рассчитывают специальный индекс тяжести поражения, который является критическим при показаниях больше 50 единиц. На сей раз индекс зашкаливал за 120 единиц. Все ожоги оказались третьей степени, когда кожа умирает и уже не восстанавливается. Поэтому только совместными усилиями хирургов, анестезиологов и реаниматологов больницы удалось отстоять жизнь ребенка.

- Все дети с термическими ожогами являются пациентами высокой группы риска, - рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации Елена Грицкова. - Если в первые часы не оказать помощь правильно, могут наступить необратимые последствия. На любом этапе есть риск отказа почек. Ребенок через ожоговую поверхность теряет очень много тепла и белковых компонентов крови. Поэтому транспортировка и эвакуация осуществляется в строго отработанных условиях. Даже машина для эвакуации специально разогревается, чтобы ребенку было комфортно, и он не мог переохладиться. Кроме того, проводится искусственная вентиляция легких, чтобы организм не тратил лишнюю энергию.

Фото: iStock
Челябинские хирурги спасли ребенка с дырой в кишечнике

В больнице мальчику провели более 10 операций по удалению мертвых тканей и пересадке кожи. По словам заведующего отделением гнойной хирургии Михаила Погорелова, это была командная работа: при ожоговом шоке усилия хирургов ничего не значат без помощи реанимационной и анестезиологической службы.

- Хирурги оперировали командой - пять человек, - пояснил Погорелов. - Один убирает некроз, другой забирает кожу, третий готовит лоскуты для пересадки, четвертый в это время готовит поверхность, на которую будет пересаживать лоскут. Поэтому все растягивается и делается постепенно - серьезно, долго, кропотливо.

В реанимации малыш провел более 40 суток. Все это время шла борьба за его жизнь. В любой момент мог возникнуть септический шок и развиться полиорганная недостаточность. В палате постоянно поддерживалась температура не ниже 30 градусов. Врачам приходилось терпеть, но оно того стоило.

Сейчас мальчика перевели в обычную палату. Но впереди у него долгие месяцы восстановления, пластических операций и реабилитации, отметили в медучреждении.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Песков: Путин не может быть добровольцем в вакцинации от COVID-19
В Совфеде назвали размер индексации пенсий в 2021 году
В ГД подтвердили перенос на апрель предустановки российского софта
Президентский проект о Госсовете прошел второе чтение
В Колпино мужчина захватил в заложники шестерых детей
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик