Челябинские врачи спасли обварившегося кипятком младенца

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы спасли жизнь восьмимесячному младенцу, уронившему на себя кастрюлю с кипятком. Малыш получил 55-процентные ожоги тела, сообщили во вторник в пресс-службе медучреждения.

Состояние ребенка, доставленного в Челябинск бортом санавиации, было критическим. Прогнозов по его состоянию никто не давал. Опасными для малышей в возрасте до года считаются ожоги свыше 20 процентов тела. С учетом площади и глубины повреждений, рассчитывают специальный индекс тяжести поражения, который является критическим при показаниях больше 50 единиц. На сей раз индекс зашкаливал за 120 единиц. Все ожоги оказались третьей степени, когда кожа умирает и уже не восстанавливается. Поэтому только совместными усилиями хирургов, анестезиологов и реаниматологов больницы удалось отстоять жизнь ребенка.

- Все дети с термическими ожогами являются пациентами высокой группы риска, - рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации Елена Грицкова. - Если в первые часы не оказать помощь правильно, могут наступить необратимые последствия. На любом этапе есть риск отказа почек. Ребенок через ожоговую поверхность теряет очень много тепла и белковых компонентов крови. Поэтому транспортировка и эвакуация осуществляется в строго отработанных условиях. Даже машина для эвакуации специально разогревается, чтобы ребенку было комфортно, и он не мог переохладиться. Кроме того, проводится искусственная вентиляция легких, чтобы организм не тратил лишнюю энергию.

В больнице мальчику провели более 10 операций по удалению мертвых тканей и пересадке кожи. По словам заведующего отделением гнойной хирургии Михаила Погорелова, это была командная работа: при ожоговом шоке усилия хирургов ничего не значат без помощи реанимационной и анестезиологической службы.

- Хирурги оперировали командой - пять человек, - пояснил Погорелов. - Один убирает некроз, другой забирает кожу, третий готовит лоскуты для пересадки, четвертый в это время готовит поверхность, на которую будет пересаживать лоскут. Поэтому все растягивается и делается постепенно - серьезно, долго, кропотливо.

В реанимации малыш провел более 40 суток. Все это время шла борьба за его жизнь. В любой момент мог возникнуть септический шок и развиться полиорганная недостаточность. В палате постоянно поддерживалась температура не ниже 30 градусов. Врачам приходилось терпеть, но оно того стоило.

Сейчас мальчика перевели в обычную палату. Но впереди у него долгие месяцы восстановления, пластических операций и реабилитации, отметили в медучреждении.