На Среднем Урале число безработных за год выросло почти в шесть раз. На учете в службе занятости стоит свыше 119 тысяч человек. Для молодых мам поиск работы - особенно сложный процесс.

- На собеседованиях меня всегда спрашивают, есть ли кому сидеть с ребенком. Если да, готовы рассмотреть кандидатуру. Раза два работодатели поясняли: мы принимали мамочек, а потом бабушки и дедушки отказывались помогать. Так что надо заранее обговаривать с родственниками этот вопрос, - рассказала "РГ" мама в декрете Марина.

По данным департамента по труду и занятости Свердловской области, с начала пандемии количество граждан, официально признанных безработными, выросло в 4,8 раза.

- Женщины с детьми с марта 2020 года стали чаще обращаться в центры занятости за пособиями, многие записываются на курсы профессиональной подготовки и переподготовки, - отметили в департаменте.

Не многие знают, что в России мамы с детьми ясельного возраста могут бесплатно пройти обучение при службе занятости. Для них разработан федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". Если мамочка желает получить новую специальность, ее внесут в лист ожидания на конкретный курс. Когда группа будет набрана, начнется обучение. В последние годы оно проходит дистанционно, что для декретниц очень удобно.

Так, с начала 2020 года 41 центр занятости региона направил на обучение 558 женщин, из них 505 находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. В проекте могут участвовать и мамы дошкольников, но при условии, что не состоят в трудовых отношениях и обратились в службу занятости для поиска работы. Самые популярные специальности - бухгалтер, младший воспитатель, специалист по кадрам и кладовщик. Более 300 женщин окончили курсы, из них 18 процентов трудоустроились, остальные продолжают занятия.

Во втором квартале 2020 года департамент проводил опрос молодых мам. Подавляющее большинство проголосовало за дистанционную форму обучения, на втором месте - очно-заочная с гибким графиком и возможностью посещать занятия в вечернее время. Более половины хотели бы получить новую профессию или специальность, 13 процентов - пройти переподготовку по смежной специальности, 11 - повысить квалификацию.

Спасением для молодых мам стало и повышение пособия по безработице. Эту тему активно обсуждают на тематических форумах для родителей.

"Назначили пособие 14 175 рублей, включая выплату на детей. Быстро. Надо было раньше заняться этим вопросом", - пишет одна из мамочек.

Особо целеустремленные запускают процесс поиска вакансий задолго до окончания декрета.

- С просьбой помочь к нам обращаются мамы, рассчитывающие трудоустроиться спустя полгода-год после рождения малыша, - рассказала руководитель южноуральского проекта "Мама работает" Анастасия Нигматуллина.

Проекту Анастасии уже девять лет. В первый свой декрет она искала подработку на дому, но вакансий удаленки тогда практически не было. Поняв, сколько времени потрачено впустую, Анастасия завела блог, где описывала процесс поиска. Постепенно в блоге появилась рубрика с вакансиями от проверенных работодателей. Сейчас в паблике "Мама работает" в одной из соцсетей 30 тысяч пользователей. На одноименном сайте можно ознакомиться с базой верифицированных вакансий, разместить резюме, записаться на курсы переобучения и бесплатные онлайн-марафоны.

- В Сети много подозрительных предложений. Мы проверяем все вакансии и потенциальных работодателей. Чаще всего фирмы заинтересованы в программистах, СММ-менеджерах, копирайтерах и дизайнерах, - рассказала Анастасия.

По ее словам, торопиться найти новую должность не стоит. В первую очередь необходимо понять, интересует ли молодую маму ее предыдущая деятельность или она ищет иное применение своим знаниям. Лучше всего начинать подработку во время декретного отпуска, тогда удастся наладить контакт с работодателем и собрать портфолио.

- Раньше работодатели относились к удаленке с опаской, а коллеги пребывали в уверенности: новенькая будет исключена из жизни коллектива. Но весной на дистанционный формат перевели всех, и вопросов к оформлению документов при трудоустройстве у бухгалтерии теперь не возникает. Поэтому страхов и неуверенности в себе у женщин с детьми сейчас значительно меньше, - заключает эксперт.

На заметку

На что обратить внимание

1. Оцените, подходит ли вам сегодня то, чем вы занимались до рождения ребенка.

2. Пройдите курсы повышения квалификации или получите новую специальность при центре занятости. Заявку на курс нужно подать заранее, обучение проходит удаленно.

3. Найдите курсы самостоятельно с помощью форумов и тематических пабликов.

4. Проверяйте информацию: в вакансии должны быть прописаны должностные обязанности.

5. В резюме укажите сильные стороны молодых родителей: ответственность, владение тайм-менеджментом, усидчивость, стрессоустойчивость

6 На собеседовании сообщите о том, ходит ли ребенок в детский сад и есть ли у вас помощники в воспитании малыша.