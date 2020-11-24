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24.11.2020 16:05
Рубрика: Общество

Пособие по безработице для солдата-срочника

Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 266(8320)
В "РГ" обратился бывший солдат-срочник, демобилизовавшийся в этом году.

"Мне 26 лет. За плечами два высших образования, однако, вернувшись из армии, работу найти не смог, - пишет Владимир В. - В службе занятости населения я получил минимальное пособие - 4500 рублей (до пандемии его размер с учетом уральских составлял 1725 рублей. - Прим. ред.). Сказали, что у меня нет трудового стажа после военной службы. Но почему не зачли период до призыва? Вообще-то до армии я работал полтора года. Мог бы получать почти 14 тысяч рублей. У меня семья, каждая копейка на счету, а найти работу в пандемию непросто".

Работодатель не подал сведения о Владимире в Пенсионный фонд в электронном виде

За разъяснениями "РГ" обратилась в департамент по труду и занятости населения Свердловской области. В ответе ведомства, подписанном и. о. директора департамента Наталией Бордюговой, про обязательный трудовой стаж после службы ничего не говорится. Зато указана минимальная продолжительность работы до призыва - согласно закону о занятости от 1991 года период трудовых отношений должен составлять не менее 26 недель (6,5 месяца). Тогда размер пособия по безработице, цитируем, "начисляется в процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за последние три месяца по последнему месту работы, предшествовавшему призыву на военную службу".

- При этом ежемесячная выплата не может превышать максимальный размер пособия - с марта 2020 года он составляет 13 тысяч 949 рублей 50 копеек. Кстати, с 1 октября минимальный размер пособия вернулся к прежнему значению - 1725 рублей с учетом уральских, - сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Рулева.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как молодой маме найти работу в пандемию

По ее словам, постановка на учет безработных осуществляется на основании Временных правил регистрации граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 года. В соответствии с ними заявление от безработного принимается в электронном виде - через Общероссийскую базу вакансий "Работа в России" (trudvsem.ru) или через портал госуслуг. А дальше система все делает самостоятельно - в том числе запрашивает сведения о заработке, стаже и последнем месте работы.

Однако дело в том, что изменения в нормативные правовые акты, касающиеся записи сведений в электронном виде, вступили в силу с 1 января 2020 года, "а гражданин В. в 2020 году проходил военную службу по призыву, в отношении него эти сведения не поступили". Молодому человеку предложили предоставить в центр занятости справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы, а также трудовую книжку. В итоге Владимир привез необходимые документы, и ему пересчитали размер пособия. А сейчас он уже и работу нашел.

- Работодатель не подал сведения о Владимире в Пенсионный фонд в электронном виде. Чтобы избежать такой ситуации, советую всем завести "Личный кабинет", где можно проследить весь свой трудовой путь, подсчитать месяцы и годы работы, заказать выписку о трудовом стаже, - подытожила Ольга Рулева.

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