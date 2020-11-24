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24.11.2020 16:16
Рубрика: Происшествия

За секунду до беды

Курганец спас провалившихся под лед детей
Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 266(8320)
Герои этой истории оказались людьми скромными и неразговорчивыми. Главный из них - 56-летний Андрей Половников - и вовсе наотрез отказался от встречи, не считая свой поступок героическим. За отца пришлось отдуваться дочери Дарье. Собственно, именно она и рассказала первой в соцсети о происшествии на Тоболе.
Фото: Из архива Дарьи Голявинской Фото: Из архива Дарьи Голявинской
Фото: Из архива Дарьи Голявинской

- Это было на прошлой неделе за Кировским мостом, - сообщила "РГ" подробности Даша. - После пяти часов вечера папа заехал к друзьям в шиномонтажную мастерскую. Неожиданно туда вбежала девушка с криком, что на реке тонут дети.

Дальнейшие события со слов дочери выглядят так.

- Ты - в скорую, ты - веревки, ты ветки готовишь, - скомандовал друзьям Половников, а сам побежал к реке, сбрасывая на ходу одежду.

В воде барахтались двое ребятишек лет семи-восьми, девочка и мальчик. До них метра четыре. Андрей лег на лед и пополз по-пластунски. Девочку вытащил сразу. Позже выяснилось, что она бросилась на помощь брату и сама провалилась. Выбравшись на лед, девочка встала на ноги и направилась к берегу.

- Ложись и ползи! - приказал Андрей, а сам кинулся за мальчиком, чувствуя, как предательски трещит лед.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: пешеход дважды в течение нескольких секунд чудом спасся

Паренек уже почти полностью ушел под воду. Только капюшон торчал: то ли не успел полностью намокнуть, то ли зацепился за острые края льда. Счет шел на секунды. Андрей ухватился за капюшон и вырвал ребенка из ледяного плена. Добраться до берега им помогли товарищи из шиномонтажки. Мальчик не дышал. В мастерской первым делом сделали все, чтобы освободить его легкие от воды. Сняли мокрую одежду, укутали в одеяло, согрели. Скорая приехала быстро. Андрей передал ребенка доктору. Только потом обратил внимание, что сам продрог до костей.

По словам Дарьи, до позднего вечера отец не мог успокоиться, волновался: как там мальчик? В одиннадцатом часу мама позвонила в детскую больницу имени Красного Креста. "Да жив ваш мальчик, жив!" - сообщили в клинике. Через день ребенка перевели из реанимации в общую палату. Даша призналась: отец сильно отругал ее за то, что она рассказала эту историю в Интернете.

- Я была так рада, что с ребятишками все в порядке, не удержалась, - говорит Дарья. - Да и взрослым лишний раз хотелось напомнить: следите за детьми! Лед еще хрупкий, неокрепший, а их туда тянет как магнитом. Конечно, горжусь папой. Знаю: он никогда не пройдет мимо, когда просят о помощи. А уж если дети попали в беду, раздумывать не станет.

Да, ребятам здорово повезло, что рядом оказался именно Андрей Леонидович Половников: он знает, как действовать в экстремальной ситуации. Три года служил в Военно-морском флоте, 15 лет работал водителем скорой помощи, возил кардиобригаду. Кстати, сам перенес два инфаркта. Но об этом не думал, когда бросился спасать детей. В Главном управлении МЧС России по Курганской области собираются представить героя к награде. А следствие выясняет, как дети оказались одни на льду.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган

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