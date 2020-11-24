На Урале пассажир попытался вывезти в Китай элитные трубки для табака

В екатеринбургском аэропорту Кольцово пресекли попытку вывезти за рубеж партию дорогих курительных трубок на крупную сумму. Пассажир, у которого их нашли, сам себя выдал, признавшись, что не курит.

Аксессуары таможенники задержали в зеленом коридоре во время оформления багажа вывозного рейса в Сиань. У гражданина Китая в вещах обнаружилось 25 новых курительных трубок американских и итальянских брендов: стоимость некоторых из них превышает 100 тысяч рублей. Пассажир приобрел аксессуары в России и очевидно намеревался продать у себя на родине.

"В объяснении он заявил, что не курит табак. Это подтвердило предположение, что товар перевозится не для личного использования", - пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.

На иностранца завели административное дело, а трубку отправили на экспертизу для уточнения их стоимости.

"Авиапассажиру грозит штраф до двукратной стоимости товара. В случае его оплаты и соблюдения всех таможенных формальностей трубки ему вернут", - отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления.