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24.11.2020 16:40
Рубрика: Происшествия

Свердловчанин поджег дом, когда внутри была его семья

Текст: Татьяна Воробьева

Жителя Волчанска подозревают в умышленном поджоге дома и покушении на убийство членов своей семьи.

В Прикамье мужчина поджег свою сожительницу из ревности

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области, накануне днем загорелся частный деревянный дом на улице Гоголя. Выяснилось, что хозяин жилища поругался с пожилой родственницей, в пылу ссоры разлил в кухне бензин и поджег его.

"Ожоги и отравление продуктами горения диагностированы у всех четверых человек, которые были в этот момент в доме: это сам подозреваемый, его 30-летняя супруга, 11-летний сын и вышеупомянутая 60-летняя женщина. Их жизни были спасены благодаря профессиональным действиям оперативно прибывших на место пожарных", - передает ведомство.

Житель Тамбовской области поджег квартиру с женой и тремя детьми

По информации пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, в доме проживала многодетная семейная пара, у которой трое мальчиков - 2015, 2010 и 2009 годов рождения. "В день трагедии младший и старший были на учебе, а средний дома - на дистанционном обучении, - рассказал официальный представитель полиции. - По предварительным данным, мужчина пытался потушить огонь, закидывая его снегом".

Ребенок, когда все произошло, был в другой комнате, но дымом тем не менее надышался и сильно: в тяжелом состоянии его доставили на вертолете в екатеринбургскую детскую больницу № 9

"Ранее семья в поле зрение ОВД не попадала", - подчеркнул Горелых.

Возбуждено уголовное дело.

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