Первый центр временного пребывания детей, родители которых госпитализированы с коронавирусом, открыт в Челябинске. В правительстве региона разработали регламент, согласно которому всех оставшихся без ухода из-за болезни родственников, включая инвалидов и престарелых людей, станут помещать в соцучреждения закрытого типа до полного выздоровления опекунов.

Власти сразу оговорились, что ни о каком изъятии детей речи не идет. Новая мера поддержки будет оказываться с согласия и по заявлению заболевших родителей. И только в форсмажорных ситуациях, когда с детьми, инвалидами или пожилыми родственниками некому остаться.

- Прибыв в такие семьи, члены бригад "скорой помощи" должны сообщить о проблеме на "горячую линию" для направления соцработника, который в течение трех часов примет решение о необходимости перевода оставшихся без попечения в специальный центр временного пребывания, - пояснили в минсоцотношений региона. - Пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья в качестве альтернативы может быть предложен патронаж на дому.

Как сообщила председатель городского комитета социальной политики Лариса Мошкова, пока в Челябинске создан только один центр временного пребывания детей. Взрослых, которые нуждаются в уходе, будут размещать за городом - на базе оздоровительного комплекса "Курочкино". Подобные центры планируют открыть и в других муниципалитетах региона.