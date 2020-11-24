Новости

В РФПИ не исключили возможность производства вакцины "Спутник V" в Германии 22:02
Росавиация утвердила список региональных субсидируемых маршрутов на 2021 год 21:29
Матвиенко оценила перспективы продления СНВ-3 в условиях передачи власти в США 21:26
Трамп на брифинге в Белом доме отказался отвечать на вопросы 21:08
Гособвинение запросило для экс-главы Марий Эл 17 лет колонии 20:57
Врач Аркадий Попов стал "гражданином года" в Эстонии 20:42
Кузнецова: Жизням детей, бывших заложниками в Колпино, ничего не угрожает 20:41
В ОДКБ усовершенствуют тыловое и медицинское обеспечение 20:25
Москвич отсудил у ветклиники 300 тысяч рублей за смерть кота 20:22
Черчесов не жалеет, что не вызвал Дзюбу в сборную 20:22
Мишустин продлил на год выплаты за помощь пациентам с коронавирусом 20:14
ЦБ РФ выпустил монеты с изображением Крокодила Гены и Чебурашки 20:03
Работодателям предложат завести электронные "кадры" 20:02
Ракету "Союз" допустили к пуску с космодрома Куру 19:49
Росстат сообщил о резком росте экспорта в сентябре 19:00
Умер актер из "Осеннего марафона" Владимир Фирсов 18:37
Австралийских военных обвинили в убийстве мирных жителей в Афганистане 18:33
РПЦ просит допустить священнослужителей к больным коронавирусом 18:33
Родным погибших в ходе боевых действий военных упростят получение льгот 18:30
В Петербурге освобожденных из заложников детей отправили в больницу 18:21
Цены на нефть превысили 47 долларов впервые с 6 марта этого года 18:09
Балтфлот получил новейший высокоскоростной десантный катер 18:05
Матвиенко назвала Таджикистан естественным стратегическим партнером России 18:02
В Японии приготовили десерт и коктейль в честь кубика Рубика 17:56
Председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин награжден премией Зворыкина 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 21:40
Рубрика: Общество

Возьмут под опеку

В Челябинске детей, чьи родители заболели COVID-19, поместят в соццентры
Текст: Михаил Пинкус ("Российская газета", Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Первый центр временного пребывания детей, родители которых госпитализированы с коронавирусом, открыт в Челябинске. В правительстве региона разработали регламент, согласно которому всех оставшихся без ухода из-за болезни родственников, включая инвалидов и престарелых людей, станут помещать в соцучреждения закрытого типа до полного выздоровления опекунов.

Власти сразу оговорились, что ни о каком изъятии детей речи не идет. Новая мера поддержки будет оказываться с согласия и по заявлению заболевших родителей. И только в форсмажорных ситуациях, когда с детьми, инвалидами или пожилыми родственниками некому остаться.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

- Прибыв в такие семьи, члены бригад "скорой помощи" должны сообщить о проблеме на "горячую линию" для направления соцработника, который в течение трех часов примет решение о необходимости перевода оставшихся без попечения в специальный центр временного пребывания, - пояснили в минсоцотношений региона. - Пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья в качестве альтернативы может быть предложен патронаж на дому.

Как сообщила председатель городского комитета социальной политики Лариса Мошкова, пока в Челябинске создан только один центр временного пребывания детей. Взрослых, которые нуждаются в уходе, будут размещать за городом - на базе оздоровительного комплекса "Курочкино". Подобные центры планируют открыть и в других муниципалитетах региона.

В регионах Общество Семья и дети Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин поручил утвердить обязательные требования к работе предприятий
Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции
Мишустин пообещал не принуждать к вакцинации от коронавируса
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик